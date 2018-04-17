Türkiye'den müthiş atak!

Türkiye son yıllarda hız verdiği yerli savunma sanayinde emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Üretilen savunma sistemlerini Afrin’e gerçekleştiren Zeytin Dalı operasyonunda kullanan ve gücünü ispatlayan Türk savunma sektöründe, 2002 yılında toplam 66 olan proje sayısı, 14 yılda 10 kat artarak 600’e ulaştı. Bu projeler, ASELSAN, TAI ve Roketsan gibi Türk firmaları ayrıca dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasına da girdi.

Şirketlerimizin başarısı sınırları aşarken, yapılan harcamalar da katlanarak arttı. Yatırım ve projeleri artırıp dışa bağımlılığı en aza indiren savunma sanayiine 2002 yılına kadar toplam 5,5 milyar dolar harcanırken 2018 yılında bu rakam 60 milyar doları buldu. Savunma ihtiyaçlarını yurt içinden karşılama oranı 2002 yılında yüzde 25 seviyesindeyken bu oran 2018’e gelindiğinde yüzde 60’a ulaştı. Sektörün üretim gücü de 2012 yılında 1,3 milyar dolar iken bu yıl miktar 6 milyar dolara ulaştı. Sektörün geldiği seviye, Afrin’de terör örgütlerine yönelik olarak düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı’nda da kendini ispatladı. Harekâtta yüzde 70 yerli silah ve mühimmat kullanıldı.

12 ŞİRKETTEN YENİ YATIRIM

Devam eden atırımlara ek olarak 12 Türk şirketi ise önümüzdeki dönemde; haberleşme cihazları, füze savunma sistemleri, yedek parça, termal görüş kamerası, tanklar için motor parçaları, uçak aküsü gibi birçok alanda 1,4 milyar liralık yatırım yapacak. Yatırımlar teşvik mekanizmalarıyla da desteklenecek. Önümüzdeki dönemde ASELSAN, haberleşme cihazları; kara, deniz, hava ve füze savunma sistemlerine 290 milyon lira; AK Savunma, hafif silahlara, kovan ve çekirdek üretimine 162 milyon lira; Çakıroğlu Demir Çelik, Aksam ve parça üretimine 21 milyon lira; Dora Makine, yedek parça üretimine 19 milyon lira; Serdar Plastik, çeşitli plastik enjeksiyon parça ve bileşenlerin üretimine 10,7 milyon lira; Entil Endüstri, savunma döküm silindir, otomotiv ve makine parçalarına 10 milyon lira; PDMSOL, metal aksam ve yedek parça, termal görüş kamerası, gece görüş dürbününe 5 milyon lira; Kaleli Şaft ve Metal Sanayii, çeşitli makine aksam ve parça üretimine 5 milyon lira; Aslan Makine Sanayii, kara ve havacılık ürünü parçaların üretimine 2,5 milyon lira; Ayruz Endüstriel Ürünler, helikopterlerde kullanılan arama kurtarma vinci, tanklar için dizel motor parçaları, helikopterler yakıt transfer pompası için 3,3 milyon lira; ASPİLSAN, uçak aküsü, akü aksam ve parçaları, baskılı devre kartlarına 1,5 milyon lira; Roketsan ise yerli ürün çeşitlendirilmesi için 868 milyon lira yatırım yapacak.

Türkiye Gazetesi