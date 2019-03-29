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Türkiye, Musul'da yaşanan bot faciasına yardım ekibi yolladı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait dalgıç ekipleri, Irak'ın Musul kentinde Dicle Nehri üzerinde 21 Mart’ta yaşanan bot faciasında kaybolanları arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla bölgeye gitti.

29 Mart 2019 Cuma 10:32
Türkiye, Musul'da yaşanan bot faciasına yardım ekibi yolladı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Musul/Irak'ta Dicle Nehri üzerinde 21 Mart'ta yaşanan bot faciasında kaybolanları arama kurtarma çalışmalarına destek olmak maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mıza ait 20 kişilik dalgıç ekibi bugün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mıza ait bir uçakla bölgeye intikal etti." bilgisi paylaşıldı.

Musul kentinde, Dicle Nehri üzerinde bir feribotun batması sonucu 85 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:32
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Dicle Nehri
  3. Musul
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  5. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
  6. bot faciası

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