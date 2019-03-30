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Türkiye'den Mozambik'e uçak dolusu yardım

Idai Kasırgası'nın vurduğu Mozambik'teki felaketzedelere iletilmek üzere Türkiye'den insani yardım malzemeleriyle doldurulan 2'nci kargo uçağı bu ülkeye ulaştı- Yardım malzemeleri arasında, kasırga nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan insanlar için çadır, gıda ve temizlik malzemelerinin yanı sıra 10 bin kişiye yetecek kadar tıbbi malzeme de bulunuyor

30 Mart 2019 Cumartesi 12:48
Türkiye'den Mozambik'e uçak dolusu yardım

BERİA (AA) - Idai Kasırgası'nın vurduğu Mozambik'teki felaketzedelere ulaştırılmak üzere Türkiye'den insani yardım malzemeleri yüklenen 2'nci kargo uçağı bu ülkeye ulaştı.

Türk yardım kuruluşları, mart ayının ortalarında meydana gelen kasırga ve aşırı yağışların neden olduğu sel felaketinden en çok etkilenen ülke olan Mozambik'te yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Genelkurmay Başkanlığınca görevlendirilen A-400M tipi askeri kargo uçağı, aralarında Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay'ın da bulunduğu kurumların insani yardım malzemelerini Mozambik'in Beria şehrine getirdi.

Ankara'daki Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan kalkan uçağın pilotları, Beria Havaalanı'nda kendilerini karşılayan Türk yardım kuruluşu personelini el sallayarak selamladı.

Uçağın inişinden sonra Mozambikli 2 hükümet yetkilisi, pilotları havaalanındaki özel odada ağırlayarak, yardımlardan ötürü Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Getirilen yardım malzemeleri arasında, kasırga nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan insanlar için çadır, gıda ve temizlik malzemeleri ile 10 bin kişiye yetecek tıbbi malzeme de bulunuyor.

Tıbbi malzemelerin bir kısmı, Mozambik'te genel sağlığı tehdit eden kolera ve sıtmaya karşı ilaçları içeriyor.

Yardım malzemeleri, Mozambik halkının öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda bölgelere dağıtılacak.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 12:48
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