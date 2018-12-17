Türkiye’den Moro’ya 6 kalıcı eser

İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın dört bir tarafında yaptığı insani yardım çalışmalarının yanında imza attığı kalıcı eserlerle mazlum ve mağdurlara umut olmaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH, Moro İslami Kurtuluş Cephesi Lideri Haci Murat İbrahim, diğer yerel yetkililer ile bölge halkı ve Türkiye’den gelen kalabalık bir ekibin katılımlarıyla Filipinler - Moro’da 6 ayrı kalıcı eseri hizmete açtı.

Kalıcı eserlerin 5’ini oluşturan 2 yetimhane, 1 cami, 1 yemekhane ve 1 su kuyusu Mugindanao bölgesinin Cotobato şehrinde bulunan İHH Yetimhane Kompleksi’nde diğer ilkokul projesi ise Mugindanao’nun Talayan şehrinde inşa edildi. Hizmete açılan İHH Yetimhane Kompleksi içerisindeki yapılara; Konya İHH Akıncılar Yetimhanesi, Antalya İHH Haticetü’l Kübra Yetimhanesi, Antalya İHH Mehmet Zahit Kotku Cami, Tuzla Gönüllüler Yemekhanesi ve Ayşe Bozbey Su Kuyusu ismi verilirken Mugindanao’da açılan okula da Ümraniye İHH Abdülhamit Han İlkokulu ismi verildi.

“Türkiye’de kendimi evimde gibi hissediyorum”

İçerisinde 5 ayrı kalıcı eserin bulunduğu İHH Yetimhane Kompleksi’ndeki açılış töreninde konuşan Moro İslami Kurtuluş Cephesi Lideri Haci Murat İbrahim, Türkiye ile var olan dostluk ilişkilerini her daim geliştireceklerini ifade etti. Her yıl Türkiye’yi ziyaret ederek Moro’nun geleceği hakkında ilgili makam ve mercilere bilgilendirme yaptıklarını hatırlatan Murat İbrahim, yıllardır süren mücadelenin Moro halkının huzuru için olduğunu söyledi. İbrahim, 21 Ocak 2019’da Bangsomoro Organik Yasası’nın referandumda oylanacağını ve Moro topraklarının daha da netleşeceğini belirtti. İbrahim, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Rabb’imize hamd olsun ki Türkiye, bize en fazla desteği veren güçlü ülkelerden bir tanesi. İHH da Moro’ya yetimhane, sosyal yardımlar gibi bir çok alanda hizmet ediyor. İHH ayrıca müzakerelerde gözlemci rolüyle de sürece ciddi anlamda katkı sağlıyor. Ben Türkiye’ye geldiğimde kendimi evimde gibi ve çok mutlu hissediyorum. İnşallah ilişkilerimiz bundan sonra da ümmet ve Moro için artarak devam edecek.”

“Bundan daha güzel bir ticaret yok”

Hacı Murat İbrahim’in ardından kürsüye İHH Moro Temsilcisi Ömer Kesmen çıktı. Murat İbrahim’in açılışa katılmasının kendilerine büyük bir sürpriz olduğunu söyleyen Ömer Kesmen, “Biz de elimizden geldiğince gerek yetimhane, gerek okul gerekse insani yardım çalışmaları yaparak Moro halkının haklı davasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz” dedi. Kesmen, şunları söyledi:

“Açılışını yaptığımız eserlerimizden hem Antalyalı hem de Konyalı kardeşlerimiz kıyamete kadar hissedar olacaklar inşallah. Bundan daha güzel ticaret yok. Bu projelerimizle birlikte belki çok büyük rakamlar değil ama kıyamete kadar amel defterimizin kapanmamasına vesile oluyoruz. Bundan dolayı da bu kadar uzak bir mesafeyi kat edip buraya geldiğiniz için ben hepinize teşekkür ediyorum.”

İHH Yetim Kompleksi

İHH Yetim Kopleksi’nin içerisinde yer alan ve Konya İHH Akıncılar ile Antalya İHH Haticetü’l Kübra yetimhanelerinden toplamda 96 yetim kız istifade edecek. Yine Antalya İHH’nın katkılarıyla hizmete açılan 100 metrekarelik Mehmet Zahit Kotku Camii’nden aynı anda 150 Müslüman ibadet edebilecek. Tuzla İHH’nın destekleriyle açılan Gönüllüler Yemekhanesi’nden ise hem komplekse barınacak olan 120 yetim ve idari personel faydalanacak. Merhum Ayşe Bozbey adına yaptırılan su kuyusu ise tüm kompleksin su ihtiyacını karşılayacak.

Abdülhamit Han İlkokulu

Ümraniye İHH’nın destekleriyle Talayan bölgesinde açılan Abdülhamit Han İlkokulu’ndan 150 öğrenci istifade edecek. 210 metrekarelik 5 odalı okulda 4 sınıf bulunuyor. Okulda dini ilimlerin yanı sıra fenni ilimlerin de okutulması planlanıyor. Okulla birlikte Türkiye ve Moro arasındaki gönül bağlarının pekiştirilmesi hedefleniyor.

Moro’da ihtiyaç devam ediyor

Açılan kompleksin ve ilkokulun ulaşım ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ayrıca 2 ayrı servis aracına ihtiyaç duyuluyor. Moro Müslümanlarına katkıda bulunmak isteyen hayırseverlerin İHH Temsilcilikleri, illerdeki İnsani Yardım Dernekleri ve İHH İletişim Merkezi ile irtibata geçmeleri gerekiyor.