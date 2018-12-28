Türkiye'den Mısır'daki terör saldırısına kınama

ANKARA (AA) - Türkiye, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kahire'de düzenlenen ve turistleri taşıyan bir otobüsü hedef alan bombalı saldırı sonucunda, hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğunun üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kahire'nin batısında bir turist otobüsünü hedef alan saldırıda, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

