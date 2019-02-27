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Türkiye'den Mısır halkına taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı:"(Kahire'deki tren istasyonundaki kaza) Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Mısır halkına başsağlığı diliyoruz"

27 Şubat 2019 Çarşamba 18:19
Türkiye'den Mısır halkına taziye mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye, Mısır'ın başkenti Kahire'nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda bu sabah meydana gelen kaza ve sonrasında çıkan yangında hayatını kaybedenler için Mısır halkına başsağlığı mesajı iletti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kahire'nin merkezindeki Ramses Tren İstasyonu'nda bu sabah bir trenin istasyon platformuna çarpması sebebiyle çıkan yangında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğinin ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Mısır halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Mısır Sağlık Bakanı Hale Zayid, olay yerindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, 43 kişinin yaralandığını söylemişti.

Mısır Ulaştırma Bakanı Hişam Arafat ise tren istasyonunda en az 20 kişinin öldüğü kaza ve yangının ardından görevinden istifa etmişti.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 18:19
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