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Türkiye'den Meksika'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı:"Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, Meksika halkına ve Hükümetine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz"

19 Ocak 2019 Cumartesi 23:01
Türkiye'den Meksika'ya taziye mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye, Meksika'nın Tlahuelilpan şehrindeki petrol boru hattında meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili bu ülkeye taziyede bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tlahuelilpan'daki petrol boru hattında meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, Meksika halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Meksika'da Tlahuelilpan kenti yakınlarında, bugün boru hattındaki çatlaktan sızan petrolün alev alması sonucu patlama yaşandı.

Meksika devlet petrol şirketi Petroleos Mexicanos'tan (Pemex) yapılan açıklamada, patlamada boru hattından sızan akaryakıtı toplamak için çevrede bulunan 66 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 23:01
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Meksika
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