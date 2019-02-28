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Türkiye'den Mali'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı:- "Mali'nin Koro kenti yakınlarında meydana gelen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından üzüntü duyuyoruz"- "Bu menfur saldırıyı kınıyor, kardeş Mali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz"

28 Şubat 2019 Perşembe 17:38
Türkiye'den Mali'deki terör saldırısına kınama

ANKARA (AA) - Türkiye, Mali'nin Koro kenti yakınlarında düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Koro kenti yakınlarında meydana gelen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, kardeş Mali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Mali'nin Koro kentinde bir cesede yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor. Gerek Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker gerek Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:38
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