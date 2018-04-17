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Ömer Çelik'ten Macron'a tokat gibi cevap

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Balkanlar'ın yüzünü Türkiye ya da Rusya'ya dönmesini istemem" sözlerine cevap verdi.

17 Nisan 2018 Salı 17:56
Ömer Çelik'ten Macron'a tokat gibi cevap

AB Bakanı Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Balkanlar'ın yüzünü Türkiye ya da Rusya'ya dönmesini istemem" sözlerini değerlendirdi. Çelik, "Bu söz, Balkanlar tarihini bilmemek ve ders çıkarmamakta ısrarcı olmak anlamına gelir. Türkiye'nin Balkan perspektifi her zaman istikrar ve barıştan yana oldu. Balkanlar konusunda AB ve Türkiye'yi karşıt kamplar gibi görmek çok büyük yanlış olur. Balkanlar'da barış ve istikrar isteyen herkesin Türkiye'yi en yakın ortak olarak görmesi gerekir. Aksi bir yaklaşım basiretsizlik olur. Balkanlar konusunda Türkiye'yi kendine zıt yerde konumlamak AB için kayıp olur. Türkiye Balkanlar'da istikrar ve barışın kilit aktörüdür. Türkiye'yi Balkanlar konusunda ortak olarak görmeli AB. Türkiye'yi rakip gören bir AB, Balkanlar'da 'soğuk savaş' siyasetini ve 90'lı yılları diriltmek isteyenlerin arzu ettiği siyaset tuzağına düşer..." dedi.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 17:56
  1. AB Bakanı Ömer Çelik
  2. emanuel macron

YORUM YAZ

  • Hüseyin AtacanHüseyin Atacan39 dk önce
    Ne mi düşünüyorum. Verilenin sadece bir cevap olduğunu... "tokat gibi" başlığının fazlalık olduğunu.
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