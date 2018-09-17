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Türkiye'den kritik petrol hamlesi! Sudan'da iki noktada sondaj yapacağız

Türkiye’nin Sudan’da petrol arayacağı bölge netlik kazanıyor. TPAO, Sudan’ın Güney Sudan sınırında zengin petrol yatakları bulunan Abyei’de iki noktada sondaj yapacak.

17 Eylül 2018 Pazartesi 10:08
Türkiye'den kritik petrol hamlesi! Sudan'da iki noktada sondaj yapacağız

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sudan Petrol Bakanlığı ile anlaşmaya imza attıktan sonra petrol arayacağı sahayı teslim almıştı. Çıkarılacak petrolün Port-Sudan üzerinden Türkiye’ye gönderilmesi bekleniyor. Anlaşma Türkiye’ye petrol geliri yanında jeopolitik açıdan da önemli avantaj sağlayacak.

frika’daki stratejik önemini giderek artıran Türkiye’nin Sudan’da petrol araması yapacağı alanlar netleşiyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Sudan Petrol Bakanlığı arasında imzalanan anlaşmaya göre, TPAO, ülkenin Güney Sudan’la olan sınırda bulunan ve şu anda petrol çıkarılan yerlere yakın iki alanda petrol araması yapacak.

Türkiye’nin Sudan’da petrol araması yapacağı alanlar netleşiyor. TPAO, söz konusu ülkenin Güney Sudan ile olan sınırda bulunan ve şu anda petrol çıkarılan yerlere yakın iki alanda petrol araması yapacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Sudan Petrol Bakanlığı arasında bir sahanın geliştirilmesi için çalışma anlaşması imzalandı.

ŞİRKET KURULDU

Türkiye'nin bölgesinde stratejik önemini arttıracak ve Ortadoğu güç dengesini etkileyebilecek petrol hamlesi uzun vadede petrol geliri yanında jeopolitik açıdan da önemli bir avantaj getirecek.

Anlaşma uyarınca Maden Tetkik ve Arama Kurumu Sudan'da şirket kurarak ilk adımı attı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) da şirketinin petrol aramayla ilgili saha teslimlerini aldı. Buna göre TPAO, Sudan’ın Güney Sudan sınırında zengin petrol yatakları bulunan Abyei’de iki noktada sondaj yapacak. Son dönemde enerji alanında atılan adımları güçlendirecek bir proje olan Sudan'da petrol arama faaliyetleri neticelendiğinde çıkarılacak petrol Port-Sudan üzerinden Türkiye'ye gönderilecek. Sudan'daki arama tarama faaliyetleri yerli petrol konusunda devrim olarak kabul ediliyor. Söz konusu projenin, Türkiye’nin enerji harcamalarını düşürücü bir etki de yapması öngörülüyor.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 10:08
  1. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
  2. petrol

YORUM YAZ

  • ENGİN CANENGİN CAN46 dk önce
    EE HANİ 2023 E KADAR BİZ PETROL URETEMİYOR CIKARAMIYORDUK.GERÇİ BATMANDA YILLARDIR PETROL CIKARTIYORUZYA.BUNU BİLE BİLMEDEN 2023 E KADAR PETROL CIKARAMIYOZ DİYORLAR.HANİ NE OLDU.DEMEKKİ. YOKMUŞ ÖYLE BIRŞEY.MİLLETE HEP YALAN HABER VERDİNİZ.TURKİYEM BAGIMZIS VE ÖZGUR Bİ ULKEDİR.VE TAPUMUZ LOZANDIR. OSMANLIDAN GERİYE ANCAK ANADOLUYU KURTARABİLDİK.AZ DAHA ANADOLUDA ELİMİZDEN CIKACAKTI.AMA ŞUKROLSUNKİ ATATÜRK GİBİ BİR DEHA CIKTI TURK MİLLETİNİN BAĞRINDAN
  • ihsanihsan1 sa önce
    b ari ucuz petrol alma şansımız olsun
  • vagifvagif1 sa önce
    Turkiye Neft sirketioz erazisilerindedunyada gorunmemis anlasma sartlariylaNeft aramasini bedava ona buna hediye edirSATIR OZU ISESUDANDA NEFT AXTARIR?
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