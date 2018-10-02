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Demir-çelik ürünlerinin ithalatına yüzde 25 ek vergi getirildi

Ekonomik olarak kıskaca alınmaya çalışılan Türkiye'den kritik bir hamle geldi. 200 gün süreyle Demir-çelik ürünlerinin ithalatında yüzde 25 ek mali yükümlülük getirildi.

02 Ekim 2018 Salı 07:21
Demir-çelik ürünlerinin ithalatına yüzde 25 ek vergi getirildi

Ekonomik olarak kıskaca alınmaya çalışılan Türkiye'den kritik bir hamle geldi. Demir-çelik ürünlerinin ithalatına geçici olarak koruma getirildi. 200 gün süreyle Demir-Çelik ürünlerinin ithalatında yüzde 25 ek mali yükümlülük geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 200 gün süreyle ithal edilen demir ve çelik ürünlerine yüzde 25 ek vergi uygulanacak.

 

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 07:21
  1. Demir Çelik
  2. ek vergi
  3. ithalat

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