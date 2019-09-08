‘Türkiye’den kötü haber’ diyerek rahatsız oldular! Batı Kaftancıoğlu’nu ile ilgili paylaşım yaptı

Avrupa Birliği'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, 5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Hahn, sosyal medya hesabından “Türkiye'den kötü haber” başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Bir politikacının ifadelerinin hakaret içerdiği düşünülse bile, nasıl 10 yıl hapis cezasına çarptırılabileceğini anlayamıyorum. Canan Kaftancıoğlu ya da bir başkası. İstanbul ya da herhangi bir yer" ifadelerini kullandı.

Karardan rahatsız olan Johannes Hahn açıklamasını “hukukun üstünlüğü” etiketiyle paylaştı ve paylaşımı profiline sabitledi.