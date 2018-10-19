Türkiye'den Yunanistan'a kararlılık mesajı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kıbrıs hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez, "Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin tek taraflı eylemlerini kabul edilebilir bulmuyoruz" dedi.

Görevine devam edecek

Dün Yunan fırkateyninin Türk araştırma gemisine tacizi hakkında da önemli bir mesaj veren Dönmez, "Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemimiz bölgedeki görevlerine devam edecek" ifadelerini kullandı.