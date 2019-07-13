0553 313 94 23

Türkiye'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın yeni hidrokarbon önerisine destek

Dışişleri Bakanlığı:- "(Kıbrıs'taki kaynakların Rumlarla ortaklaşa kullanımı önerisi) Bu iş birliği önerisini memnuniyetle karşılıyor ve tam destek veriyoruz"- "Kabulü halinde öneri, barış ve iş birliğinin gelişimine katkıda bulunacak. Kıbrıs meseleninin çözümünde uygun zemin yaratacaktır"

13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:17
Türkiye'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın yeni hidrokarbon önerisine destek

ANKARA (AA) -Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kıbrıs Adası etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesine yönelik Rum tarafına sunduğu yeni iş birliği önerisini memnuniyetle karşılarken, söz konusu öneriye tam destek verdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Adası etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesine yönelik Kıbrıs Türk tarafının hazırladığı yeni bir kapsamlı iş birliği önerisini Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafına bugün sunduğu öğrenilmiştir. Bu iş birliği önerisini memnuniyetle karşılıyor ve tam destek veriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Öneride, Kıbrıs Türklerinin ve Kıbrıslı Rumların, Ada'nın eşit ortakları olarak, eşit haklara sahip oldukları hidrokarbon kaynakları konusunda, gelir paylaşımı dahil iş birliği yapmalarını ve bu kaynaklardan eş zamanlı olarak birlikte yararlanmalarının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kabulü halinde bu öneri, iki taraf arasında yeni bir iş birliği dönemi başlatacak, bölgesel barış, istikrar ve iş birliğinin gelişimine katkıda bulunacak ve Kıbrıs meseleninin çözümü için de uygun bir zemin yaratacaktır. Bu nedenle BM ve Avrupa Birliği (AB) dahil ilgili tüm taraflara ve özellikle garantör ülkelere, bu önemli fırsatı değerlendirmeleri, söz konusu iş birliği önerisine destek vermeleri ve Ada'daki iki tarafı hidrokarbon kaynakları konusunda iş birliğine teşvik etmeleri çağrısında bulunuyoruz."

Açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığı haklarınının yanı sıra Kıbrıs Türklerinin Ada'nın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarını korumak konusundaki kararlılığının tam olduğu vurgulanarak, "Bu çerçevede Kıbrıs Türklerinin söz konusu hakları garanti altına alınıncaya kadar, bu hakları korumak konusundaki kararlı ve ilkeli duruşumuzu devam ettireceğimizi bir kez daha uluslararası toplumun dikkatine getirmek isteriz." ifadesine yer verildi.

- Akıncı'dan ortak komite önerisi

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla, Rum lider Nikos Anastasiadis'e hidrokarbonlar konusunda ortak komite kurulması yönünde bugün yeni bir öneri sunmuştu.

Akıncı'nın yeni önerisi, hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp verimli bir iş birliği alanına dönüştürülmesini amaçlıyor.

Öneri iki toplumdan eşit sayıda üyenin katılımıyla oluşacak komitenin BM gözetiminde olmasını, ayrıca AB'nin de gözlemci olarak yer almasını içeriyor. Ortak komitenin yapısı, hedefleri ve çalışma yöntemini belirleyen öneri, ayrıca bir fon oluşturulmasını ve fondan nasıl yararlanılacağı gibi detayları da kapsıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:17
  1. Anastasiadis
  2. hidrokarbon
  3. Kıbrıs
  4. KKTC
  5. Mustafa Akıncı
  6. Rum

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çaykur Rizespor’dan alt yapı rekoru
    1. Çaykur Rizespor’dan alt yapı rekoru
    2. Pasinler’de trafik Kazası: 1 ölü
    3. Mesut Barzani'den "Kerkük meselesi"..
    4. İTÜ OTAM, elektrikli ve sürücüsüz..
    5. Vatandaşlardan Beyazgül’e teşekkür
    6. Palentoloji bilimi Kayseri’yi inceliyor
    7. DADDRalli Altınpost’un peşinde
    8. Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
    9. Uşak’ta deri alanında yeni bir..
    10. TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! İtfaiye..
    11. Kaymakam Okatan, öğrencilerle şehit..
    12. Otomotiv üretimi ilk 6 ayda yüzde 13..
    13. Beşiktaş’ta hazırlıklar devam etti
    14. İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu..
    15. Vali Çakacak’ın 15 Temmuz Demokrasi ve..
    16. Türkiye'den flaş KKTC açıklaması! "Tam..
    17. Uçhisar Belediye Başkanı Süslü,..
    18. KAYSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim..
    19. Abdullah Ağar: Doğa katliamcısı kahpe..
    20. Türkiye'den KKTC Cumhurbaşkanı..
    21. Mersin’de parkomat uygulaması yeniden..
    22. İngiliz polisinden basına "sızıntı..
    23. Zeytinliklere gizlenen göçmenler..
    24. Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 5..
    25. Günlük 800 ton buğday ve arpa..
    26. Boks ve kick boks öğrenmek isterken,..
    27. Sivas’ın en işlek caddesinde çıkan..
    28. Daire fiyatına tespih
    29. TOKİ satışları toki başvuruları TOKİ..
    30. Fırıncılardan maya şirketlerine zam..
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum