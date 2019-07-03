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Türkiye'den Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesine yardım

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesine 100 bin dolar yardım yaptı

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:22
Türkiye'den Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesine yardım

LEFKOŞA (AA) - Türkiye, Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesine 100 bin dolar (yaklaşık 565 bin lira) yardımda bulundu.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk üyesi Gülden Plümer Küçük'ü makamında kabul ederek, 100 bin dolarlık yardım çekini takdim etti.

Kabulde konuşan Büyükelçi Başçeri, Türkiye'nin, Kayıp Şahıslar Komitesinin çalışmalarını önemsediğini söyledi.

Başçeri, "Bunun bir göstergesi ve nişanesi olarak bugüne kadar yapmakta olduğumuz mali katkılara devam ediyoruz. Bu senenin katkısını içeren 100 bin ABD dolarındaki çeki Küçük'e takdim etmekten mutluluk duyuyorum." dedi.

Kayıp Şahıslar Komitesinin Türk üyesi Küçük de desteklerinden dolayı Türkiye ve halkına teşekkürlerini iletti.

Küçük, "Türkiye yaptığımız çalışmalara 2006'dan beri düzenli olarak katkı ve destek vermektedir. Son dönemde de 30 bölge ve 33 askeri koordinatta da kazı yapmamız için bizlere hiçbir sınır koymadan izin vermişlerdir. Bu mali katkıları da çalışmalarımız için çok değerlidir." ifadesini kullandı.

Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963-1974 yıllarında kayıp olarak listelenen şahısların cenazelerinin gömü yerlerinden çıkarılması, kimlik tespitinin yapılması ve yakınlarına iade edilmesi çalışmalarını yürütüyor.



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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:22
  1. Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Gülden Plümer Küçük
  2. Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi
  3. Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri

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