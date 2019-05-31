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Türkiye'den Kerkük'teki saldırılar için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı: - "Dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz"

31 Mayıs 2019 Cuma 10:21
Türkiye'den Kerkük'teki saldırılar için başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye, dün Kerkük'te düzenlenen bombalı eylemlerde hayatını kaybedenler için Irak'a taziyelerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'te düzenlenen bombalı eylemler nedeniyle hayatını kaybedenler ve yaralılar olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Farklı etnik ve dini grupların barış içinde bir arada yaşama kültürünü hedef alan bu menfur terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu tür hain saldırıların Kerkük halkının barış, huzur ve güven içinde bir arada yaşama ve Irak'ın refah ve huzuruna katkı sağlama yönünde sergilediği iradeyi sarsamayacağına olan inancımız tamdır." ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:21
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