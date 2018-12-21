Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Türkiye'den Kerkük ve Necef'te başkonsolosluk açma girişimi

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız:- "Kerkük ve Necef'te başkonsolosluk açılması için resmi talebimizi Irak makamlarına aktardık"- "Her ikisi de hem Irak açısından hem de Türkiye ile ilişkiler açısından önemli şehirler"- "Kerkük, Türkmen kardeşlerimizin varlığından dolayı Türkiye ile kan ve soy bağı içerisinde olan müstesna bir şehir"- "Necef, hem Irak hem de İslam alemi için önemli merkezlerden"

21 Aralık 2018 Cuma 11:37
Türkiye'den Kerkük ve Necef'te başkonsolosluk açma girişimi

BAĞDAT (AA) - HAYDAR KARAALP - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'ın Kerkük ve Necef kentlerinde başkonsolosluk açılması için Irak makamlarına resmi talepte bulunduklarını belirtti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Büyükelçi Yıldız, Irak'ın diğer kentleri gibi Kerkük ve Necef'in de Türkiye açısından önemli olduğuna dikkati çekerek, "Çok uzun süreden beri planladığımız adımı atarak, Kerkük ve Necef’te başkonsolosluk açılması için resmi talebimizi Irak makamlarına aktardık. Bu konu, önceki yıllarda da ikili ilişkilerde hep gündemdeydi." dedi.

Basra ve Musul başkonsolosluklarını yeniden faaliyete geçirme döneminde bu ivmeyi diğer şehirlerde de sürdürmek istediklerini ifade eden Yıldız, şunları söyledi:

"Her ikisi de hem Irak açısından hem de Türkiye ile ilişkiler açısından önemli şehirler. Buralarda başkonsolosluk açtığımız zaman vize başvuru merkezleri de açacağız. Şu an güney için vize başvuru merkezi sadece Bağdat'ta var. Dolayısıyla diğer şehirlerde başkonsolosluklarımızı açtığımız zaman buralarda vize başvuru merkezi ofisleri de olmak durumda."

- "Kerkük müstesna bir şehir"

Fatih Yıldız, Kerkük'te başkonsolosluktan önce vize başvuru merkezi açılacağını belirterek, "Kerkük, Türkmen kardeşlerimizin varlığından dolayı Türkiye ile kan ve soy bağı içerisinde olan müstesna bir şehir. Onun ötesinde Kerkük’teki Arap, Kürt ve Hristiyanların da Türkiye ile köklü geçmişi ve olumlu bağları var." ifadelerini kullandı.

Kerkük'e son aylarda iki ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Yıldız, "Görüştüğüm kentin tüm unsurlarının Türkiye'nin orada başkonsolosluk açma beklenti ve arzusu vardı. Bu (Başkonsolosluk), Kerkük'ün tüm unsurlarına erişecek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kerkük'e ekonomik, altyapı, ticaret ve diğer alanlardaki yatırımların koordine edileceği bir temsilcilik olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Necef'te başkonsolosluk hizmeti vermemiz önemli"

Büyükelçi Yıldız, Necef'in önemini de şu sözlerle anlattı:

"Necef, hem Irak hem de İslam alemi için önemli merkezlerden biri. Necef deyince Kufe ve Kerbela'yı da beraberinde düşünüyoruz. Her şeyden önce bizim için Ehlibeyt diyarı. Türkiye ve Türk vatandaşlarının Necef ve Kerbela gibi iki büyük merkeze olan teveccühleri bilinir. Konunun dini ve dini turizm boyutu da var. Yıl içerisinde önemli sayıda Türk vatandaşları buralara seyahat ediyor. Böyle bağlara sahip olduğumuz yerlerde de başkonsolosluk hizmeti vermemiz önemli."

Necef ve Kerbela'nın Irak açısından aynı zamanda önemli ticaret ve ekonomi merkezleri olduğunu söyleyen Yıldız, Türkiye'nin bu şehirlerde aktif varlık göstermesinin mevcut ikili ilişkilere katkı sağlayacağını vurguladı.

Fatih Yıldız, "Önümüzdeki dönemde Irak makamları nezdinde taleplerimizin takibini yapacağız ve üst düzey temaslarda da bunları gündemde tutacağız." dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 11:37
  1. Irak
  2. Kerkük
  3. Necef
  4. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Parti Nevşehir ilçeleri belediye başkan adayları 2019
    1. İYİ Parti Nevşehir ilçeleri belediye..
    2. Bakanlıktan havalimanının taşınması..
    3. Dikkat! Sizde ceza almayın.. Sayı 25..
    4. Akdeniz'de 4,1 büyüklüğündeki deprem
    5. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    6. O teröristlerin mağaradaki görüntüleri..
    7. GRAFİKLİ - ANALİZ - Fenerbahçe'nin..
    8. "Aktif yaşlanma için tüm imkanlarımızı..
    9. Kasımpaşa'dan Trezeguet açıklaması
    10. HDP Ağrı belediye başkan adayları 2019..
    11. İYİ Parti İstanbul ilçe belediye..
    12. "Türkiye Teknoloji Buluşmaları"nın son..
    13. GÖRÜŞ - Ortadoğu’da krizin şifresi:..
    14. Sebep EYT! Yolcu otobüsünde kadın..
    15. İYİ Parti Isparta ilçe belediye başkan..
    16. Irak'ta 3 terör zanlısı yakalandı
    17. İYİ Parti Osmaniye ilçe belediye..
    18. Mısır'da 2018 muhaliflerin..
    19. "Ligdeki konumumuzu hak etmiyoruz"
    20. Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!

    Günün Karikatürü

    21 Aralık 2019
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak