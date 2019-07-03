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Türkiye’den Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin dolarlık destek

Türkiye, Kıbrıs’taki kayıpların bulunması için çalışmalar yürüten Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin dolar bağışladı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:06
Türkiye’den Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin dolarlık destek

Türkiye, Kıbrıs’taki kayıpların bulunması için çalışmalar yürüten Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin dolar bağışladı.


Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Türk üyesi Gülden Plümer Küçük’ü makamında kabul ederek, yardım çekini takdim etti. Kabulde konuşan Büyükelçi Ali Murat Başçeri, "Türkiye Cumhuriyeti olarak Kayıp Şahıslar Komitesi’nin yaptığı çalışmaları önemsiyoruz. Bunun bir göstergesi ve nişanesiolarak bugüne kadar yapmakta olduğumuz mali katkılara devam ediyoruz. Bu yılın katkısı olarak 100 bin doları Kayıp Şahıslar Komitesi Türk üyesi Gülden Prünem Küçük’e teslim ettik” dedi.


Türk halkına teşekkürlerini ileten Kayıp Şahıslar Komitesi Türk üyesi Küçük ise “Buradan yaptığımız çalışmalara 2006’dan beridir düzenli olarak katkı ve destek vermektedirler. Son dönemde 30 bölgede ve 33 askeri koordinatta kazı yapmamız için bizlere hiç sınır koymadan izin vermişlerdir. Yapılan bu mali katkılar bizler için çok değerli” dedi.


Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP) gözetiminde oluşturulan Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarına yönelik 100 bin dolarlık yeni katkısıyla, toplamda yaptığı katkı miktarının 1 milyon 300 dolara yaklaştığı belirtildi.


Kayıp Komitesi Kıbrıs’ın birçok bölgesinde yaptığı kazılarda bugüne kadar adanın her iki kesiminde de yüzlerce kişinin kalıntısına ulaşarak kimliklendirme çalışması yaparak defin için ailelerine teslim etti.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:06
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