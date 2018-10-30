Türkiye'den Katar’a çıkarma! İmzalar atıldı

Türkiye’den de savunma sanayii kuruluşlarının yer aldığı fuarın ilk günü HAVELSAN, Katar Savunma Bakanlığı’nın tedarikçisi Barzan Holding’le önemli bir anlaşmaya imza attı. 25 ülkeden 200’ün üzerinde firmanın katılım gösterdiği Milipol Katar, dün Doha Fuar Merkezi’nde düzenlenen törenle açıldı. Türkiye’den Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir açılışa katılırken, fuarda yer alan Türk firmaları ise HAVELSAN, MKEK, ASFAT, Ares Gemi ile Turbosan oldu.

Katar’la yeni anlaşma

Askeri teknolojilerle siber güvenlik ürünlerinin ön plana çıktığı fuarın ilk gününde HAVELSAN, Katar Savunma Bakanlığı’nın tedarikçisi konumundaki Barzan Holding’le yeni bir şirket kuruluşu için sözleşme imzaladı. Törenin ardından sözleşmeyi değerlendiren HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Katar’daki savunma projelerini bundan sonra bu şirketle birlikte yapmayı hedeflediklerini söyledi. Barzan Holding’in Katar Savunma Bakanlığı’na bağlı bir şirket olduğunu hatırlatan Atalay, şunları söyledi:

35 başlık 70 ürün

"Katar Savunma Bakanlığı, hava, deniz ve kara kuvvetlerinde ne ihtiyaç varsa Barzan Holding üzerinden tedarik ediyor. Buna siber güvenlik de dahil. Kuracağımız şirketin yüzde 51’i Katarlılara ait olacak. Bu sözleşmeyle 35 konu başlığı altında 70 ürünün Katar’a ihracatı için önemli bir adım atmış oluyoruz. HAVELSAN’ın tüm ürünlerini A’dan Z’ye Katar’a ihraç edeceğiz diyebiliriz. Diğer yandan Katar’a teslim ettiğimiz bir simülatörümüz var. Onun yanında müşterek harp eğitim merkezinin inşaatı sürüyor. Bir buçuk sene içerisinde tamamlamış olacağız."

(Hürriyet)