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Türkiye'den Katar açıklaması: Yaptırımlara karşıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Katar küresel çapta aktiftir, Katar ekonomisi büyüyor, Katar güçleniyor. Bu, yapay bir kriz. Yaptırımlar kabul edilemez. Ortadaki sorun ne olursa olsun, biz yaptırımın her türlüsüne karşıyız." dedi.

15 Aralık 2018 Cumartesi 14:45
Türkiye'den Katar açıklaması: Yaptırımlara karşıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Diplomasi, Diyalog ve Çeşitlilik" temasıyla düzenlenen 18. Doha Forumu'na katılmak için geldiği Doha'da Katarlı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Katar'a yönelik ekonomik yaptırımlara ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, "Katar ekonomisini çeşitlendirmek için en iyi adımları atıyor ve her geçen gün daha fazla kendine yeter hale geliyor. Bazen kötü bir deneyim bin nasihatten iyidir. Katar küresel çapta aktiftir, Katar ekonomisi büyüyor, Katar güçleniyor. Bu, yapay bir kriz. Yaptırımlar kabul edilemez. Ortadaki sorun ne olursa olsun, biz yaptırımın her türlüsüne karşıyız. Umarım bu sorunlar en kısa zamanda çözülür." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bu yıl 18. düzenlenen Doha Forumu'nun dünyanın en kayda değer forumlarından biri olduğunu belirterek, "Foruma uluslararası katılımın oldukça yüksek olduğunu görüyorum. Bu da bu forumun çok güvenilir bir forum olduğunun göstergesidir. Bu yılki temasının da zamanlamasının çok iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Türkiye Kaşıkçı cinayetinin peşini bırakmayacak"

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruya ise Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim tarafımızdan yürütülen soruşturmanın gayet şeffaf ve güvenilir olduğunun altını net bir şekilde çizdi. Suudi tarafın yürüttüğü soruşturmada elde edilenlere ilişkin bizde bir bilgi yok. O soruşturma da şeffaf ve güvenilir olmalı. Türkiye bu konunun peşini bırakmayacak, sonuna kadar üzerine gidecek." yanıtını verdi.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 14:45
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. katar

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