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Türkiye'den Kanada'ya silah uyarısı!

Türkiye'nin, terör örgütü PKK'ya yönelik son dönemde yapılan operasyonlarda ele geçirilen silahlar arasında Kanada yapımı otomatik tüfeklerin de bulunması nedeniyle Kanada'yı uyardığı öğrenildi.

24 Temmuz 2018 Salı 22:44
Türkiye'den Kanada'ya silah uyarısı!

Kanada'nın ulusal medya topluluklarından Postmedia'ya ait National  Post, Montreal Gazette ve Ottawa Citizen gazetelerinde David Pugliese imzasıyla  yayımlanan "Kanada yapımı piyade tüfeği teröristlerin eline geçti" başlıklı  haberde, PKK'lı teröristlerin üzerinde Kanada menşeli NEA-15 tipi silahlar  bulunduğu belirtildi.

Haberde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin nisan ayında Mardin'de düzenlediği  bir operasyonda, PKK'nın kullandığı bir mağarada Kanada yapımı özel kuvvetler  silahı ele geçirildiği ve silahların olay yerinde çekilen fotoğraflarının Kanada  makamlarına iletildiği bilgisi yer aldı.

'İZNİ FEDERAL HÜKÜMET VERDİ'

Haberde, ele geçirilen silahların üreticisinin Ontario eyaletindeki  North Eastern Arms-NEA isimli şirket olduğu ve firmanın yetkilisinin, söz konusu  satışın Kanada Federal Hükümeti'nin izniyle yapıldığını ifade ettiği belirtildi.

Haberde ayrıca, 2016'da Irak'ın kuzeyindeki peşmergelere NEA yapımı  silahların tedarik edildiği, şirket yetkililerinin bölgeye seyahatlerde  bulundukları ve aynı yıl Kanada'dan Irak'a binin üzerinde silah ihracatı  yapıldığı kaydedildi.

'BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI'

Haberde, Dışişleri Bakanlığı adına Kıdemli İletişim Danışmanı John  Babcock'un açıklamalarına da yer verildi. Babcock, Bakanlığın konuya ilişkin  inceleme başlattığını, Iraklı yetkililerle temasa geçilerek kaygıların  iletildiğini ve ihraç edilen silahların son kullanımı konusunda ek güvenceler  alındığını ifade etti.

'ÖTEDEN BERİ UYARIYORUZ'

Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, "Hükümetimiz, özellikle Suriye ve Irak'taki terör örgütleri dahil  çeşitli unsurlara silah verilmesine karşı olduğunu sürekli olarak dile  getirmektedir. Bu çerçevede IKBY unsurları dahil Irak'taki farklı birimlere  verilen silahların DEAŞ ve PYD/PKK gibi terör örgütlerinin eline geçebileceği  yönündeki kaygılarımızı iletmekte, Kanada dahil ilgili müttefiklerimizi öteden  beri uyarmaktayız.  Kanada makamları nezdinde de ilk günden beri girişimler  yapmaktayız. Bu konuda da gerekli girişimleri yapmıştık." dedi.

SADECE EĞİTİM VERİLECEKTİ

Kanada, daha önce katıldığı DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu'ndan 2015  yılının ekim ayında uçaklarını çekmiş, ancak Kanada Özel Kuvvetler Birliğine ait  unsurların sayısını artırarak, peşmergelere ve IKBY'ye bağlı özel kuvvetler  mensuplarına eğitim vermeye başlamıştı.

Bağdat yönetiminin izni olmadan IKBY'ye silah yardımı yapmayacağını  açıklayan Kanada, bölgedeki misyonunun sadece eğitimle sınırlı olduğunu  duyurmuştu.  

NATO MİSYONUNUN KOMUTASINI İSTEDİ

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, NATO Zirvesi kapsamında Brüksel'de  düzenlenen "Ortak Küresel Değerler" başlıklı panelde, ülkesinin NATO kapsamında  daha fazla çaba sarf etmeye hazır olduğunu belirterek, "NATO'nun resmi olarak  başlatacağı Irak eğitim misyonunun komutasını ilk yıl Kanada olarak üstlenmek  istiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Kanada Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Kanada  birliklerinin bir yıllığına 2018 sonbaharından itibaren Bağdat ve yakınlarına  konuşlandırılacağı, Irak eğitim misyonuna Kanada'nın 4 Griffon helikopteriyle  katkıda bulunacağı ve birliğin 250 personelden oluşacağı kaydedilmişti.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 22:44
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