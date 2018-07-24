Türkiye'den Kanada'ya silah uyarısı!

Kanada'nın ulusal medya topluluklarından Postmedia'ya ait National Post, Montreal Gazette ve Ottawa Citizen gazetelerinde David Pugliese imzasıyla yayımlanan "Kanada yapımı piyade tüfeği teröristlerin eline geçti" başlıklı haberde, PKK'lı teröristlerin üzerinde Kanada menşeli NEA-15 tipi silahlar bulunduğu belirtildi.

Haberde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin nisan ayında Mardin'de düzenlediği bir operasyonda, PKK'nın kullandığı bir mağarada Kanada yapımı özel kuvvetler silahı ele geçirildiği ve silahların olay yerinde çekilen fotoğraflarının Kanada makamlarına iletildiği bilgisi yer aldı.

'İZNİ FEDERAL HÜKÜMET VERDİ'

Haberde, ele geçirilen silahların üreticisinin Ontario eyaletindeki North Eastern Arms-NEA isimli şirket olduğu ve firmanın yetkilisinin, söz konusu satışın Kanada Federal Hükümeti'nin izniyle yapıldığını ifade ettiği belirtildi.

Haberde ayrıca, 2016'da Irak'ın kuzeyindeki peşmergelere NEA yapımı silahların tedarik edildiği, şirket yetkililerinin bölgeye seyahatlerde bulundukları ve aynı yıl Kanada'dan Irak'a binin üzerinde silah ihracatı yapıldığı kaydedildi.

'BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI'

Haberde, Dışişleri Bakanlığı adına Kıdemli İletişim Danışmanı John Babcock'un açıklamalarına da yer verildi. Babcock, Bakanlığın konuya ilişkin inceleme başlattığını, Iraklı yetkililerle temasa geçilerek kaygıların iletildiğini ve ihraç edilen silahların son kullanımı konusunda ek güvenceler alındığını ifade etti.

'ÖTEDEN BERİ UYARIYORUZ'

Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hükümetimiz, özellikle Suriye ve Irak'taki terör örgütleri dahil çeşitli unsurlara silah verilmesine karşı olduğunu sürekli olarak dile getirmektedir. Bu çerçevede IKBY unsurları dahil Irak'taki farklı birimlere verilen silahların DEAŞ ve PYD/PKK gibi terör örgütlerinin eline geçebileceği yönündeki kaygılarımızı iletmekte, Kanada dahil ilgili müttefiklerimizi öteden beri uyarmaktayız. Kanada makamları nezdinde de ilk günden beri girişimler yapmaktayız. Bu konuda da gerekli girişimleri yapmıştık." dedi.

SADECE EĞİTİM VERİLECEKTİ

Kanada, daha önce katıldığı DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu'ndan 2015 yılının ekim ayında uçaklarını çekmiş, ancak Kanada Özel Kuvvetler Birliğine ait unsurların sayısını artırarak, peşmergelere ve IKBY'ye bağlı özel kuvvetler mensuplarına eğitim vermeye başlamıştı.

Bağdat yönetiminin izni olmadan IKBY'ye silah yardımı yapmayacağını açıklayan Kanada, bölgedeki misyonunun sadece eğitimle sınırlı olduğunu duyurmuştu.

NATO MİSYONUNUN KOMUTASINI İSTEDİ

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, NATO Zirvesi kapsamında Brüksel'de düzenlenen "Ortak Küresel Değerler" başlıklı panelde, ülkesinin NATO kapsamında daha fazla çaba sarf etmeye hazır olduğunu belirterek, "NATO'nun resmi olarak başlatacağı Irak eğitim misyonunun komutasını ilk yıl Kanada olarak üstlenmek istiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Kanada Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Kanada birliklerinin bir yıllığına 2018 sonbaharından itibaren Bağdat ve yakınlarına konuşlandırılacağı, Irak eğitim misyonuna Kanada'nın 4 Griffon helikopteriyle katkıda bulunacağı ve birliğin 250 personelden oluşacağı kaydedilmişti.