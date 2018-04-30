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Türkiye'den Kabil saldırısı sonrası kınama!

Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen terör saldırılarını şiddetle kınadı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:43
Türkiye'den Kabil saldırısı sonrası kınama!

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kabil'deki terör saldırılarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. 

Açıklamada, "Bu hain terör saldırılarını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. 

 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 11:43
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