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Türkiye'den İzlanda'ya ikinci kez "Milli Takım" kınaması

Türkiye, İzlanda'yı Kopenhag Büyükelçiliği aracılığıyla da kınadı

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:38
Türkiye'den İzlanda'ya ikinci kez "Milli Takım" kınaması

ANKARA (AA) - Türkiye, A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'da havalimanında gördüğü olumsuz muameleye ilişkin Oslo Büyükelçiliği tarafından İzlanda'ya durumu kınayan nota vermesinin ardından bu ülkeyi Kopenhag Büyükelçiliği üzerinden de kınadı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği tarafından İzlanda'nın Türkiye'ye akredite Kopenhag'taki Büyükelçisi nezdinde girişimde bulunuldu ve Keflavik Havalimanı'na gelen Milli Takım kafilesinin, "ülkeye girişleri sırasında maruz kaldığı muamelenin her bakımdan kabul edilemez, her türlü dostluk ilişkisinin dışında, ahlak kurallarına uymayan ilkel ve aciz bir tutum olduğu" bildirildi.

Söz konusu girişimde İzlanda makamlarına, yaşananların Türk vatandaşları nezdinde büyük infiala yol açtığı belirtilerek, Türkiye ve Türk milleti adına bu tutumun protesto edildiği ve şiddetle kınandığı ve konuya ilişkin izahat beklendiği vurgulandı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı karşılaşma öncesinde Keflavik Havalimanı'na gelen Milli Takım kafilesinin, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından gördüğü muameleye ilişkin Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği aracılığıyla İzlanda'ya durumu kınayan nota verilmiş ve ek güvenlik tedbirlerinin alınması talep edilmişti.

Ayrıca, Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, Türkiye'nin rahatsızlığını vurgulamak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak üzere İzlanda'ya doğru yola çıkmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da A Milli Futbol Takımı'na destek olmak amacıyla İzlanda'ya gitme kararı almıştı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:38
  1. İzlanda

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