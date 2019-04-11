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Seçim 2019 Sayfası

Türkiye'den İtalya Parlamentosuna kınama

Dışişleri Bakanlığı:- "İtalya Temsilciler Meclisinin önergesi Ermeni iddialarının iç siyasi çıkar hesapları için bir araç olarak kullanılmasının yeni bir örneğidir. Bu önergeyi şiddetle kınıyoruz"- "Bu çabalar, hiç bir tarafa yarar sağlamadığı gibi geleceğe dönük iyi niyetli girişimlerin de önünü tıkamaktadır"- "Tarihi siyasallaştıran tüm girişimler gibi bu önergenin de Türkiye açısından hiçbir hükmü yoktur"

11 Nisan 2019 Perşembe 00:51
Türkiye'den İtalya Parlamentosuna kınama

ANKARA (AA) - Türkiye, İtalya Parlamentosunun 1915 olaylarıyla ilgili "sözde Ermeni soykırımı" iddialarını içeren bir önergeyi kabul etmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İtalya Temsilciler Meclisinin 10 Nisan 2019 tarihli önergesi Ermeni iddialarının iç siyasi çıkar hesapları için bir araç olarak kullanılmasının yeni bir örneğidir. Bu önergeyi şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

"Önergenin, Türkiye-İtalya ilişkilerini sabote etmeyi görev edinmiş Matteo Salvini’nin lideri olduğu Lega Partisi tarafından hazırlanması şaşırtıcı olmamıştır." ifadesi kullanılan açıklama, şöyle devam etti:

"Şaşırtıcı ve üzücü olan, anılan meclisin, Lega Partisi’nin Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki konumunu güçlendirmek maksadıyla sahnelediği oyuna alet olmasıdır. Esasen bilinen Ermeni iddialarının sürekli olarak ya seçimler öncesinde ya da Türkiye karşıtlığı bağlamında gündeme getirilmesi, bu iddiaların siyasi niteliğini ve tarihi gerçeklerle bağdaşmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu çabalar, hiç bir tarafa yarar sağlamadığı gibi geleceğe dönük iyi niyetli girişimlerin de önünü tıkamaktadır."

Bu kararın, Türkiye ile tarihi bağları ve çok yoğun ticari iş birliği bulunan stratejik ortak İtalya ile ilişkilere çeşitli yansımaları olacağına vurgu yapılan açıklamada, "Tarihi siyasallaştıran tüm girişimler gibi bu önergenin de Türkiye açısından hiçbir hükmü yoktur." vurgusu yapıldı.

İtalya'daki koalisyon hükümetinden "sözde Ermeni soykırımını resmi olarak tanıması ve bunu uluslararası alanda savunmasını" talep eden önerge, bu ülke parlamentosunda 43 çekimsere karşı 382 oyla kabul edilmişti.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 00:51
  1. açıklama
  2. Dışişleri Bakanlığı
  3. İtalya Parlamentosu

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