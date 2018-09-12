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Türkiye'den istediğini alamayan ABD çareyi Yunanistan'da buldu

Türkiye'den istediği alamayan Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan'da bulunan askeri varlığını genişletiyor. Amerikan basınına açıklama yapan ABD'li yetkililer, Yunanistan-Amerika ilişkilerinin en üst noktada olduğunu söyledi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 15:45
Türkiye'den istediğini alamayan ABD çareyi Yunanistan'da buldu

Türkiye ile diplomatik gerilim yaşayan ABD, Yunanistan'daki askeri varlığını genişletmek istiyor. ADD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'li askeri yetkililerin bu ülkedeki donanma ve hava üslerini daha sık kullanmanın da yer aldığı bir dizi seçeneği Yunan yetkililerle görüştüğünü yazdı.

''İLİŞKİLER EN ÜST SEVİYEDE''

WSJ'ye konuşan ABD'li yetkililer hem jeopolitik hem de coğrafi faktörlerin Yunanistan'ı ABD ordusu için cazip kıldığını söyledi. Gazeteye konuşan yetkililer siyasi olarak Yunan-ABD ilişkilerinin en üst noktada olduğunu ve iki ülkenin de NATO müttefikleri Türkiye hakkında endişeleri olduğunu söyledi.

Gazete coğrafi olarak da Yunanistan'ın 'tüm yıl boyunca uçuş eğitimi' için de uygun hava durumuna sahip olduğunu belirtti. Ülkeye yaptıkları son ziyarette Yunan hükümetinin ve ana muhalefetinin 'yeni düşüncelere açık olduğunu' söyleyen ABD'li yetkililer, Yunanistan'daki tesisleri daha fazla kullanma ve geçici olarak daha fazla ABD askeri konuşlandırma konularında 'fırsat gördüklerini' aktardı.

DUNFORD: YUNANİSTAN'DAKİ FIRSATLAR HAYLİ ÖNEMLİ

Gazete ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'ın seyahati sırasında yanındaki gazetecilere yaptığı açıklamada Yunanistan'ın Suriye ve Kuzey Afrika'daki operasyonlarına yakınlığını vurgulayarak Yunanistan'ın coğrafyası ve bu ülkedeki fırsatlar hayli önemli dediğini aktardı.

Gazete ABD'nin Yunan üslerini kullanmayı genişletmeye halihazırda başladığını ve bu baharda silahsız MQ-9 Reaper tipi insansız hava araçlarının bu ülkedeki Larissa Hava Üssü'nden kalkarak operasyonlar gerçekleştirmeye başladığının altını çizdi.

Yetkililer, ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Curtis Scaparrotti liderliğinde yapılan görüşmelerin hazırlık niteliğinde olduğunu ve kalıcı asker ya da teçhizat konuşlandırma teklifleri içermediğini belirtirken, Yunanistan'ın bir dizi avantaj önerdiğini söyledi.

''YUNANİSTAN'LA İKİLİ İLİŞKİMİZ TÜRKİYE PAHASINA DEĞİL''

Ancak Yunanistan'ın kaynaklarının daha fazla kullanımının Türkiye'deki İncirlik Üssü'ndeki ABD operasyonlarının yerini tutması amacı taşımadığı vurgulandı. Dunford "Yunanistan'la ikili ilişkimiz hiçbir şekilde Türkiye pahasına değil." ifadelerini kullandı.

Gazete İncirlik'in Suriye'ye daha yakın olduğunu ve NATO operasyonları için tasarlandığını ancak 2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye'nin Rusya'dan hava savunma sistemleri alması ve Türkiye'nin terör örgütü alarak kabul ettiği YPG'ye ABD'nin yardımı nedeniyle iki ülke ilişkilerinin gerilmesinin Yunanistan'ın bu konuda çekicileşmesine katkı yaptığını belirtti.

Haberde Türkiye'nin 2015 yılında ABD'nin İncirlik'ten yapacağı operasyon tiplerine kısıtlama getirdiği ve bunun karşılığında ABD'nin Suriye operasyonları için kaynaklarını Katar gibi ülkelere yönlendirdiğini de hatırlattı.

ABD ordusunun yıllarca Girit'teki Suda Körfezi'nde bulunan donama üssünü kullandığı belirtilirken gazeteye konuşan bir ABD'li yetkili Suda Körfezi'nin şu anda tam kapasiteyle kullanılması nedeniyle diğer seçenekler üzerinde durulduğunu kaydetti.

''ASKERİ ANLAŞMALAR GENİŞLEYECEK''

Haberde Yunan diplomatik kaynakların doğrudan askeri işbirliği konusunda yorum yapmadığı ancak Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un bu ay Selanik'teki bir konuşmasında ABD ve Yunanistan ilişkilerini överek "Geleceğe birlikte gideceğiz. Askeri anlaşmalar genişleyecek ve bu, Yunanistan'ın Akdeniz'deki stratejik ortaklığına yardım edecek" dediğini de hatırlattı.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 15:45
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