0553 313 94 23

Türkiye'den İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerine kınama

Dışişleri Bakanlığı:- "İsrail'in, Batı Şeria'da yaklaşık 2 bin 200 yeni konut inşa edilmesine onay vermesini şiddetle kınıyoruz"- "İlgili BM kararları ile 4. Cenevre Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası hukuku pervasızca çiğnemeye devam eden İsrail'in bu yasa dışı kararını reddediyoruz"

28 Aralık 2018 Cuma 00:38
Türkiye'den İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerine kınama

ANKARA (AA) - Türkiye, İsrail'in, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yaklaşık 2 bin 200 yeni konut inşa edilmesine onay vermesini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in, Batı Şeria'da yeni konut inşa edilmesine onay vermesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail’in, işgal altında tuttuğu Batı Şeria’da yaklaşık 2 bin 200 yeni konut inşa edilmesine onay vermesini şiddetle kınıyoruz. İlgili Birleşmiş Milletler kararları ile Dördüncü Cenevre Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası hukuku pervasızca çiğnemeye devam eden İsrail'in bu yasa dışı kararını reddediyoruz."

- İsrail'in yasa dışı yerleşim kararı

İsrail hükümeti işgal altındaki Batı Şeria’da Yahudi yerleşimciler için 2 bin 191 yeni konut inşa etme kararı aldığını duyurmuştu.

Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi planının İsrail'de Nisan 2019'da yapılacak erken seçim öncesinde gündeme gelmesi dikkat çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu önceki aylarda yaptığı açıklamalarda, mevcut hükümetin, Filistin topraklarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine "en fazla destek veren" hükümet olduğunu belirtmişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te ise 220 bin Yahudi yerleşimcinin kaldığı 18 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 00:38
  1. İsrail
  2. kınama
  3. türkiye
  4. yasadışı
  5. yerleşim yeri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya bazı Arap ülkelerince camilere yapılan yardımları denetleyecek
    1. Almanya bazı Arap ülkelerince camilere..
    2. Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki:..
    3. Samsun'da bıçakla yaralama
    4. Türkiye'den İsrail'in yasa dışı..
    5. Konya'da eğitime kar engeli
    6. New York borsası yükselişle kapandı
    7. Büyük depremin yıl dönümünde korkutan..
    8. Dışişleri Bakanlığından İsrail..
    9. Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in, Batı..
    10. Suudi Arabistan'dan Kırgızistan'a 3,7..
    11. "Korneanın Sesi" grubu 100'üncü..
    12. Kritik isimden ABD analizi: Hayal..
    13. Diyanet TV Tanıtım Gecesi
    14. Diyanet TV Tanıtım Gecesi
    15. Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı
    16. GÜNDEM ÖZETİ / 28 Aralık 2018
    17. Seçim yaklaştıkça... CHP'nin öncesi ve..
    18. İsrail'in skandal kararına Avrupa..
    19. Sudan'da protestolar büyüyor! 19 ölü..
    20. "İstiklal Şairi" Kahire'de anıldı
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat! Bu numarayı ararsanız...
    Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat! Bu numarayı ararsanız...