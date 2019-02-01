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Türkiye'den İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı:- "İsrail’in, Filistin’in El Halil şehrinde yerleşik çok taraflı gözlem gücü 'El Halil Uluslararası Geçici Mevcudiyeti'nin görevini tek taraflı olarak sonlandırmasını şiddetle kınıyoruz"- "İsrail hükümetinin, kararına gerekçe olarak gösterdiği, TIPH'nin İsrail aleyhine çalıştığı iddiasını kati surette reddediyoruz" - "TIPH'nin sonlandırılmasının İsrail'in uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini ve hesap verme sorumluluğunu ortadan kaldırmadığı açıktır"- "İsrail ve Filistin arasında 1967 sınırları temelinde iki devletli bir çözüm vizyonunu destekleyen Türkiye, El Halil'deki durumu yakından izlemeye devam edecektir"

01 Şubat 2019 Cuma 22:17
Türkiye'den İsrail'e kınama

ANKARA (AA) - Türkiye, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün (TIPH) görev süresini tek taraflı olarak sonlandırmasını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, Filistin'in El Halil şehrinde yerleşik çok taraflı gözlem gücü 'El Halil Uluslararası Geçici Mevcudiyeti'nin (TIPH) görevini tek taraflı olarak sonlandırmasını şiddetle kınıyor, siyasi nitelik taşıyan bu kararın geri alınmasını bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

"İsrail hükümetinin, kararına gerekçe olarak gösterdiği, TIPH'nin İsrail aleyhine çalıştığı iddiasını kati surette reddediyoruz." denilen açıklamada, 1997'de faaliyete geçmesinden bu yana Türkiye'den de gözlemcilerin kesintisiz görev aldığı TIPH'nin İsrail işgali altında bulunan El Halil'de gerginliğin azaltılmasına sağladığı katkıların altı çizildi.

El Halil'de TIPH'nin kurulmasına yol açan koşulların mevcut durumda da devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TIPH'nin sonlandırılmasının İsrail'in Dördüncü Cenevre Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini ve hesap verme sorumluluğunu ortadan kaldırmadığı açıktır. Uluslararası toplumu, İsrail'in bu yükümlülüklerine riayet etmesini sağlamaya davet ediyoruz. İsrail ve Filistin arasında 1967 sınırları temelinde iki devletli bir çözüm vizyonunu destekleyen Türkiye, bu anlayışla El Halil'deki durumu yakından izlemeye devam edecektir."

İsrail, görev süresi geçen ay sonu dolan El Halil kentindeki TIPH'nin görev süresini uzatmayacağını açıklamıştı. Başbakan Binyamin Netanyahu, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Bize karşı çalışan bir uluslararası gücün varlığına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

TIPH, El Halil'deki Filistinliler için güvenlik duygusu yaratmak ve istikrarın sağlanmasına destek için Filistin yönetimi ve İsrail'in davetiyle 1997'den bu yana bölgede bulunuyor.

Bünyesinde Danimarka, İtalya, Norveç, İsveç, İsviçre ve Türkiye'den gözlemcilerin bulunduğu misyon, bölgede uluslararası anlaşmaların ihlal edilmesi durumunu gözlemleyerek buna ilişkin raporlar hazırlıyor.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 22:17
  1. açıklama
  2. Dışişleri Bakanlığı
  3. kınama
  4. TIPH

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