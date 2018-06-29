Türkiye'den işaret bekliyorlar: "TSK'nın emrindeyiz"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, Menbiç’i terör örgütü YPG/PKK’dan arındırma faaliyetleri çerçevesinde ilçede altıncı devriye görevini tamamladı. Menbiç’e girme hazırlığı yapan ÖSO güçleriyse TSK’dan gelecek talimatı bekliyor.

Terör örgütü YPG/PKK, Halep iline bağlı Menbiç ilçesini Ağustos 2016’da ABD’nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ’tan alarak işgal etmişti. Suriye’nin Halep kentine bağlı Menbiç ilçesinde güvenlik ve istikrarın sağlanması için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo 4 Haziran’da görüşerek izlenecek yol haritasında mutabık kaldıklarını açıklamışlardı. Bu çerçevede TSK ile ABD askerleri, Fırat Kalkanı Harekatı hattında yer alan Cerablus-Menbiç arasında çalışmalara başladı, koordineli bir şekilde de devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

NÖBET TUTUYORLAR

ABD ile yapılan planın birinci aşamasında, Türk ve ABD tarafının askeri ve istihbarı unsurları Menbiç’te ortak denetime başlayacak. İkinci aşamada da teröristlerden arındırılacak ilçede yerel unsurlarından bir yönetim kurulacak.

Menbiç’in güvenlik ve istikrarının sağlanmasına yönelik başlatılan bu operasyonda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) da tetikte bekliyor. PYD/PKK’lı teröristlerin Fırat’ın doğusuna çekilmesinin ardından ÖSO güçlerine de görev verilmesi bekleniyor. Eller tetikte talimat bekleyen ÖSO mensupları Menbiç’in El Boğaz köyü-El Bab sınırında nöbet tutuyor.

'TÜRKİYE'YE BORÇLUYUZ'

Zeytin Dalı Harekâtı’ndan sonra Menbiç hazırlığı yaptıklarını belirten El Hamza Tugayı Kubbesin Bölgesi Komutanı Muhammed Şibil, askerlerinin rehavete kapılmaması için sürekli tatbikat yaptıklarını belirtti. Menbiç’e girecek ÖSO unsurları arasında El Hamza Tugayı’nın başta geldiğini dile getiren Şibil, “Biz hem savaşta hem barış da asayişi sağlamaya hazırız. TSK’dan gelecek talimatı bekliyoruz. Bize, ‘Fırat Kalkanı bölgesinde kalın’ derlerse burada da asayişi sağlarız. Bize, ‘hemen Menbiç’e giriyorsunuz’ derlerse de yarım saat içinde hazır oluruz ve gireriz” diye konuştu.

TSK’nın Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı gibi iki önemli operasyonu kısa süre içinde büyük bir başarıyla gerçekleştirdiğini vurgulayan Şibil, “Türkiye ve cesur Türk askeri sayesinde adeta küllerimizden yeniden doğduk. Bizim vatan ve vatan savunması bilincimiz Türk askeri sayesinde oluştu. Cephe hattında nasıl savaştıklarına tanıklık ettikten sonra bizde aynı istekle savaşmaya başladık ve kısa sürede toparlanarak ÖSO içindeki en önemli güçlerden biri haline geldik. Bunu Türkiye’ye borçluyuz. Ne olursa olsun Türkiye savaşın başından beri bizi bırakmadı” ifadelirini kullandı. Şibil, şöyle devam etti:

'PKK İŞGALİ ALTINDA'

“Biz okuyoruz, duyuyoruz; Türkiye’nin bize yardım etmesine karşı çıkanlar var. Karşı çıkanlara soruyoruz, mazlumun yanında olmak hata mıdır? Menbiç’in yüzde 90’ı Araplardan oluşuyor. Burayı PYD/YPG, PKK işgal altına almış, baskıyla zorbalıkla tutuyor elinde, bu adalet mi? Onlara vatandaşlık hakkı vermeyen rejimle iş birliği yaparak kardeşlerimizi öldürüp yerlerinden yurtlarından kovuyorlar. Bu adaletsizliğe ses çıkarmamak mı doğru? Yoksa coğrafyamızın artık en güçlü ülkesi olan Türkiye’nin yaptığı gibi mazlumun yanında olmak mı doğru? Türkiye’deki kardeşlerimiz farkında değil ama Türkiye artık bu bölgenin en güçlü ülkesi ve Türkiye’den izinsiz buralarda yaprak kıpırdamaz. Güçlü ülkeye, büyük ülkeye de mazlumun yanında olmak yakışır.”

Şibil, Menbiç’ten sonra ilerleyeceklerini de vurgularken, “Menbiç’in asıl sahiplerine verilmesi bizim için yeterli olmaz. Zaten PYD/YPG/PKK, Türkiye sınırında en büyük tehdit. Sınır bu acımasız terör örgütlerinden arındırılmadan Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de huzur olmaz. Menbiç’ten sonra Türkiye sınırındaki Kobani, Telabyad, Resulayn, Kamışlı ve Sincar’a kadar yolumuz var.

Bu örgütler kovuldukları yere TSK varken geri gelmeye cesaret edemezler ancak bu hattan tamamen temizlenmezseler ileride yine bizim başımıza bela olacaklardır. Arkalarına aldıkları ABD gücüyle daha fazla nereye kadar gideceklerini sanıyorlar? Bir zamanlar en büyük desteği Rusya veriyordu ama şimdi Rusya da yok. Kürt kardeşlerimiz bunu gördüğü için artık PKK ile değil bizimle hareket ediyorlar” dedi.

'BUNDAN SONRA TSK'NIN EMRİNDEYİZ'

ÖSO’ya bağlı bir diğer önemli birlik de Muntasır Billah. Birliğin komutanı Firaz Paşa da, Türkiye’nin kendilerine verdiği desteğin çok önemli olduğunun altını çizerek, her zaman Türkiye’nin emrinde olduklarını söyledi.

Komutan Paşa, “Çok değil, üç yıl önce dağılmıştık. Şu an içinde bulunduğumuz Çobanbey ve çevresi tamamen DAEŞ’in kontrolündeydi. Arap, Türkmen, Kürt demeden halkımıza zulüm ediliyordu. Ama TSK sayesinde hem özgürlüğümüzü geri aldık hem de vatanımızı, topraklarımızı. Bizi eğiten, yetiştiren ve desteğini esirgemeyen Türkiye sayesinde geldik bu noktaya. Bundan sonra bizler Türkiye’nin emrindeyiz” diye konuştu.

(Milliyet)