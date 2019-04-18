Türkiye’den İranlı selzedelere yeni yardımlar

TAHRAN (AA) - Türkiye’nin İran’daki sel felaketinde mağdur olan selzedeler için 2 tır daha insani yardım gönderdiği belirtildi. İran resmi ajansı IRNA’ya konuşan Bazergan Sınır Kapısı Gümrüğü Müdür Yardımcısı Sadık Namdar, Van Valiliğinin gönderdiği 2 tır dolusu insani yardımın Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı’dan İran’a ulaştığını söyledi. Namdar, yaklaşık 15,5 ton ağırlığındaki insani yardımların 124 mutfak seti, 600 battaniye ve 120 çadırdan oluştuğunu aktardı. Ülkede mart ayının ikinci haftasından sonra başlayan şiddetli yağışlar ülkedeki 31 eyaletten 25'ini etkisi altına aldı. Etkili olduğu bölgelerde ciddi hasara yol açan sel felaketinde ülke genelinde onlarca kişi hayatını kaybetti. İran'daki selzedelere yardım için harekete geçen Türk Kızılay da İran Kızılayı ile ortak organizasyonla afet bölgelerine 5 tır insani yardım malzemesi ulaştırmıştı.

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