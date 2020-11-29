Türkiye'den İranlı bilim insanı Fahrizade'nin öldürülmesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade’nin uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade’nin Tahran’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduk. Bu menfur cinayeti kınıyor, İran Hükümeti ile merhumun ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin, bölgede barış ve huzuru bozmaya çalışan her türlü girişime ve faili ya da hedefi kim olursa olsun terörizmin her türüne karşı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda, söz konusu eylemi gerçekleştirenlerin açığa çıkarılmasının ve adalet önünde hesap vermelerinin sağlanmasını temenni ediyor, tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgede tırmanmaya yol açacak girişimlerden kaçınmaya davet ediyoruz."

İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin başkent Tahran'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, açıklamalarda bulunmuştu. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'a göre, Netanyahu, "Size Orta Doğu'da bir hareketlenme olduğunu söylemek istiyorum. Gergin günler bizi bekliyor." dedi.

Yedioth Ahronot gazetesine göre ise Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, Fahrizade'nin suikastinde İsrail'in rolü olduğuna işaret etti. Yediot Ahronot gazetesi daha fazla ayrıntıya yer vermezken, Maariv gazetesinin haberinde Netanyahu'nun, "Bu hafta yaptıklarımın tamamını sizlerle paylaşamam" şeklindeki sözlerine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Zarif, israil'i işaret etti

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, söz konusu suikasta ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in suikastta rolü olduğuna dair belirtilerin olduğunu söyledi. Zarif, "Teröristler bugün önemli bir İranlı bilim adamını öldürdü. İsrail'in rolüne dair ciddi belirtileri olan bu korkaklık, faillerin çaresizce savaş çığırtkanlığını gösteriyor. İran uluslararası toplumu ve özellikle de Avrupa Birliği'ni utanç verici çifte standartlarına son vermeye ve bu devlet terörü eylemini kınamaya çağırıyor" dedi.



Netanyahu, fahrizade için "bu ismi unutmayın" demişti

İsrail Başbakanı Netanyahu, Nisan 2018'de İsrail istihbarat servisi Mossad'ın, İran nükleer çalışmalarından ele geçirildiğini iddia ettiği çok sayıda belgeyi kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu toplantıda Netanyahu, Fahrizade'nin "Amad" isimli bir projenin başında olduğunu ileri sürmüş ve "Bu ismi unutmayın" ifadesini kullanmıştı.