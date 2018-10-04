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Türkiye'den İran açıklaması! Yasakları...

İran'da temaslarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Tahran yönetiminden yakın zamanda bazı Türk ürünlerine koyduğu ithalat yasağının kaldırılmasını istedi.

04 Ekim 2018 Perşembe 09:36
Türkiye'den İran açıklaması! Yasakları...

Türkiye - İran 7. Dönem Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı için Tahran'da bulunan Bakan Pakdemirli,İranlı mevkitaşı Mahmud Hücceti  ile heyetler arası görüşmede  bulundu.

Görüşmede, İran'ın 179'u tarım ürünü olmak üzere 1,339 Türk ürününe ithalat yasağı uyguladığını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Trump yönetiminin uyguladığı yaptırımların ülkelerimiz arasındaki ticareti olumsuz etkilediği  bu dönemde söz konusu yasakların ticari ilişkilerimizi zedeleyeceğini kanaatindeyim. Uygulamanın yeniden gözden geçirilmesini umuyorum" diye konuştu.

Pakdemirli, İran-Türkiye arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması'nın karşılıklı mütekabiliyet ilkesine göre uygulanmasını beklediklerini ifade etti.

Görüşmenin sonunda Türkiye-İran 7. Dönem Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı Tutanağı ve diğer tarım alanlarda işbirliğini içeren mutabakat zabıtları imzalandı.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 09:36
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