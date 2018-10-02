Türkiye'den Irak seçimleriyle ilgili açıklama!
Dışişleri Bakanlığı, "IKBY Parlamento seçimlerinin barışçıl bir şekilde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyuyoruz." açıklamasını yaptı.02 Ekim 2018 Salı 22:31
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un 30 Eylül 2018 tarihinde IKBY’de düzenlenen Parlamento seçimlerine ilişkin bir soruya cevaben, “IKBY Parlamento seçimlerinin barışçıl bir şekilde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Seçim sonuçlarının, Irak’ın birlik ve bütünlüğünün korunması ve ülkede istikrarın sağlanması bakımından hayırlı olmasını diliyoruz”
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