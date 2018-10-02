Türkiye'den Irak seçimleriyle ilgili açıklama!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un 30 Eylül 2018 tarihinde IKBY’de düzenlenen Parlamento seçimlerine ilişkin bir soruya cevaben, “IKBY Parlamento seçimlerinin barışçıl bir şekilde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Seçim sonuçlarının, Irak’ın birlik ve bütünlüğünün korunması ve ülkede istikrarın sağlanması bakımından hayırlı olmasını diliyoruz”