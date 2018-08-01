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Türkiye'den ilk tepki: ABD'ye yaptırım sinyali!

ABD'nin ilk kez Türkiye'nin bakanlarına yaptırım uygulamasına Ankara'nın tepkisine dair ilk işaretler medyaya yansıdı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 22:17
Türkiye'den ilk tepki: ABD'ye yaptırım sinyali!

Habertürk'e konuşan bir hükümet yetkilisi, 'aklıselim' vurgusu yaparken "ABD tarafı bir adım atarsa bu adımlara cevap verilecektir. Kurulan diyalog mekanizmasının işletileceğini, ABD tarafında aklı selimin ve diplomasinin galip geleceğini umuyoruz. Aksi takdirde iki ülke ilişkileri onarılmayacak şekilde zarar görecektir" dedi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

— Şu anda ABD makamları ile görüşmeler sürüyor. Bu görüşmeler karşılıklı anlayışa dayalı ve oldukça yapıcı bir atmosferde sürüyor. İki ülkenin de geçmişten gelen güçlü bağları ve stratejik işbirliği var. Görüşmelerde iki taraf da bu ilişkileri koruyacak iradeyi ortaya koydu.

'GERİ DÖNÜLEMEZ ŞEKİLDE ZARAR'

— ABD tarafında, bu görüşmelere ve kurulan diyalog mekanizmasına rağmen, kamuoyuna yansıtıldığı gibi bir “ekonomik yaptırım” çalışması içerisine girilmesi talihsizlik olur. Görüşmeler bu kadar yapıcı bir havada geçerken, bu sürece geri döndürülemez şekilde zarar verilme çabası kabul edilemez.

— Türkiye bu diyalog sürecinin iki ülke için de olumlu sonuçlar vermesini amaçlıyor. Ancak elbette, ABD’den olası bir yaptırım kararına mütekabiliyet esasına göre cevap verilecektir. Bu kapsamda hükümetimiz, ABD’nin kararına karşı bir yaptırım listesi hazırlamak üzere çalışmalara başladı. Türkiye, elbette tedbirlerini alacak, ABD tarafı bir adım atarsa bu adımlara cevap verecektir.

— Kurulan diyalog mekanizmasının işletileceğini, ABD tarafında aklı selimin ve diplomasinin galip geleceğini umuyoruz. Aksi takdirde iki ülke ilişkileri onarılmayacak şekilde zarar görecektir.

 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 22:17
  1. ABD
  2. Türkiye
  3. yaptırım

YORUM YAZ

  • Dalman Dalman 58 dk önce
    Türkistandan 100.0000 kisi getirip guneydoguya getirin kardesimmmmmmmm.
  • Dalman Dalman 1 sa önce
    Dünyanın her ama her yerinde abd cehennemi yaşamalı.softalarimiz ve sofilerimiz üzülecek ama atom bombasını derhal temin etmeli ve abd ve yandaşları pyd pkk zart zurt hepsini helak etmeliyiz.
  • AlaeddinAlaeddin50 dk önce
    evet yan yanagiderkensizeSALDİRACAGİNİhesabını yapılmalıbunlara PAPUC bırakmayın
  • Huseyn CiftciHuseyn Ciftci1 sa önce
    yetkililer yalakalık yapmasın, dik dursun. gavur sizin yalakalığınıza bakmıyor, bilmiş olun
  • mustafamustafa22 dk önce
    TÜRKİYE SADECE BİR ÜLKE DEĞİLDİR, FAZLASIDIR! Bunu ve yaptıkları yanlışları iliklerinde hissetmeli bu haydutlar...
  • Ali GülAli Gül57 dk önce
    Dolaraldıbaşını gidiyor.Bu papa Türkiyenin başına bela oldu. Verindekurtulalım. Hiç dikdurmanıngergiyok. Sessizcebırakın iş bitsin.
  • Dalman Dalman 1 sa önce
    Ihtiyacı haricinde dolar alanın.... Vesselam.pkk diyemeyen kim varsa chp.hdp........vesselam.
  • ferhat ferhat 59 dk önce
    Ben şahsen aklıselim olunacağından emin değilim ve ilişkilerin artan dozda bozulacağını sanıyorum.
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