Türkiye'den "iklim diplomasisi"

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye, iklim değişikliği ile mücadelede gereken finans desteğine ehil olabilmek amacıyla girişimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Türkiye, 15 Kasım'da gelişmekte ülke statüsüne geçmek için BM’ye başvurdu. İklim rejiminde sadece gelişmekte olan ülkeler desteklere erişebiliyor.

Türkiye, iklim değişikliği ile etkin mücadele edebilmek için 2 Aralık'ta Polonya'nın Katoviçe kentinde başlayacak 24. Taraflar Konferansı'nda masaya oturacak. Türkiye, konferansta, iklim değişikliği ile mücadelede gereken finans desteğine sahip olabilmek için İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin gelişmiş ülkelerin yer aldığı Ek-1 listesinin değiştirilmesini müzakere edecek.

Taraflar Konferansı'nın en önemli gündem maddesini; 2015 yılında kabul edilerek 4 Kasım 2016'da yürürlüğe giren ve 2020 sonrası iklim değişikliği ile mücadele rejimini düzenleyen Paris Anlaşması’nın uygulama kurallarını içerecek Paris Anlaşması Çalışma Programı’nın tamamlanarak kabul edilmesi oluşturuyor.

Türkiye bakımından ise Çalışma Programı’na ek olarak, Türkiye’nin İklim Değişikliği Sözleşmesi’nin Ek-1 listesinden silinmesine ilişkin gündem talebinin kabulü en kritik konu olarak görülüyor.

İklim sistemi altında gelişmiş ülke olarak kabul edilen Türkiye’nin önemli bir sera gazı azaltım potansiyeli bulunduğu ancak bu potansiyeli değerlendirebilmesi için başta enerji yoğun sektörler olmak üzere önemli altyapı, inovasyon ve Ar-Ge yatırımları, dolayısıyla finans ve teknoloji desteklerine erişmeye ihtiyacı olduğu belirtiliyor.

- Türkiye, müzakerelere aktif biçimde katılım sağlıyor

Azaltım potansiyelini kullanabilmek ve iklim değişikliği ile etkin mücadele edebilmek için desteklere ulaşabilmek amacıyla Türkiye, müzakerelere aktif biçimde katılım sağlıyor.

Geçen yıl Türkiye, Fiji Başkanlığı tarafından görevlendirilen Alman Çevre, Doğa Koruma ve Reaktör Güvenliği Müsteşarı Jochen Flasbarth ile finans desteklerine erişimi sağlayacak bir karar tasarısı üzerinde çalışsa da gelişmekte olan ülkelerin itirazları nedeniyle ortak bir karara varılamamıştı.

Türkiye ayrıca, Paris Anlaşması Çalışma Programı müzakerelerine etkin katılım sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin, söz konusu konferansa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan kalabalık bir heyetle katılım sağlaması bekleniyor.