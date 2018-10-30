0553 313 94 23
impression

Türkiye’den Hindistan’a 100 su kuyusu

Sadakataşı Derneği suya ulaşmada sıkıntı yaşanan Hindistan’ın birçok bölgesinde 100 su kuyusu açılışı gerçekleştirdi.

30 Ekim 2018 Salı 14:58
Türkiye’den Hindistan’a 100 su kuyusu

İçilebilir temiz su sıkıntısı yaşayan Hindistan’ın Batı Bengal ve Uttar Pradeş bölgelerinde Sadakataşı Derneği tarafından 100 su kuyusunun açılışı gerçekleştirildi.

 

Sadakataşı Derneği Güney Asya bölgesine gerçekleştirdiği projeler ile bölge halkına destek olmayı sürdürüyor. Dernek Hindistan’da hizmete sunduğu su kuyuları ile insanları sağlıklı suya kavuşturmayı ve sağlıksız suyun sebep olduğu hastalıkları önlemeyi hedeflerken bu kapsamda su kuyusu açma faaliyetlerini sürdürüyor.

 

‘’Bölgeye yardımlarımız devam edecek.’’

 

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada ‘’Hindistan’ın Batı Bengal ve Uttar Pradeş bölgelerinin kırsal kesimlerinde açılan su kuyularından ortalama 1500 kişinin 5 yıl boyunca faydalanabilecek. Su kuyularını gerekli tüm sağlık taramalarından geçirdikten sonra halkın kullanımına sunuyoruz. Derneğimiz tarafından bölgeye yardımlarımızı başka alanlarında da sürdüreceğiz.’’ İfadelerini kullandı.

 

Asya ve Afrika’da bin su kuyusu

 

Dernek temiz su sorunu yaşayan coğrafyalarda yaşam alanlarının bereketlenmesi, hijyenik ortam oluşması, salgın hastalıkların oluşmamasını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği su kuyusu projeleriyle Afrika ve Asya’nın birçok ülkesinde yaklaşık 1000 su kuyusunu hizmete açtı.

 

Sadakataşı ayrıca Somali, Kenya, Burkina Faso, Çad, Tanzanya, Uganda, Sri Lanka ve Bangladeş’te toplam 32 su kuyusunun yapımına devam ediyor.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 14:58
  1. Sadakataşı Derneği

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP’li Akçay: CHP bölücülerin eteğiniin altında siyaset yapıyor
    1. MHP’li Akçay: CHP bölücülerin..
    2. İstanbul’a yeni bir teknokent geliyor
    3. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 5 ilin..
    4. İran'da hükümet devlet televizyonunu..
    5. İran'dan Türkiye açıklaması: Anlaştık
    6. Bim'de bu hafta indirimde ne var?
    7. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden..
    8. 2019 asgari ücret ne olur
    9. Türkiye’den Hindistan’a 100 su kuyusu
    10. PTT personel alımı 2018 başvuru formu
    11. Ali Koç takımı fena payladı: Büyük..
    12. Derbi biletleri satışa çıktı! İşte..
    13. Müslüman siyasetçinin Facebook hesabı..
    14. Terim'den flaş karar! Derbi öncesi...
    15. PTT personel alımı 2018 PTT 55 bin..
    16. Fenerbahçe'de flaş gelişme! O isim..
    17. E-5'teki korkunç cinayetin sırrı çözüldü
    18. Ayaklar taşıdığı ağırlığa isyan eder
    19. Haftalık 90 bin Pound kazanacak!
    20. Münbiç'te 68. devriye görevi icra edildi
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    30 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?