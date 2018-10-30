Türkiye’den Hindistan’a 100 su kuyusu

İçilebilir temiz su sıkıntısı yaşayan Hindistan’ın Batı Bengal ve Uttar Pradeş bölgelerinde Sadakataşı Derneği tarafından 100 su kuyusunun açılışı gerçekleştirildi.

Sadakataşı Derneği Güney Asya bölgesine gerçekleştirdiği projeler ile bölge halkına destek olmayı sürdürüyor. Dernek Hindistan’da hizmete sunduğu su kuyuları ile insanları sağlıklı suya kavuşturmayı ve sağlıksız suyun sebep olduğu hastalıkları önlemeyi hedeflerken bu kapsamda su kuyusu açma faaliyetlerini sürdürüyor.

‘’Bölgeye yardımlarımız devam edecek.’’

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada ‘’Hindistan’ın Batı Bengal ve Uttar Pradeş bölgelerinin kırsal kesimlerinde açılan su kuyularından ortalama 1500 kişinin 5 yıl boyunca faydalanabilecek. Su kuyularını gerekli tüm sağlık taramalarından geçirdikten sonra halkın kullanımına sunuyoruz. Derneğimiz tarafından bölgeye yardımlarımızı başka alanlarında da sürdüreceğiz.’’ İfadelerini kullandı.

Asya ve Afrika’da bin su kuyusu

Dernek temiz su sorunu yaşayan coğrafyalarda yaşam alanlarının bereketlenmesi, hijyenik ortam oluşması, salgın hastalıkların oluşmamasını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği su kuyusu projeleriyle Afrika ve Asya’nın birçok ülkesinde yaklaşık 1000 su kuyusunu hizmete açtı.

Sadakataşı ayrıca Somali, Kenya, Burkina Faso, Çad, Tanzanya, Uganda, Sri Lanka ve Bangladeş’te toplam 32 su kuyusunun yapımına devam ediyor.