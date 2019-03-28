Türkiye'den hareket eden Palau bayraklı tankerin kaçırılması Tankerdeki mürettebatın güvende ve sağlıklı olduğu bildirildi

ANKARA (AA) - Akdeniz'de Libya açıklarında kaçırılan Palau bayraklı "Elhiblu 1" tankerindeki mürettebatın güvende ve sağlıklı olduğu bildirildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, dün Libya açıklarında kaçırılan Palau bayraklı "Elhiblu 1" tankerindeki mürettebatın güvende ve sağlıklı olduğu belirtildi. Tuzla'dan 22 Mart'ta hareket eden Palau bayraklı "Elhiblu 1" isimli tanker, dün akşam saatlerinde Libya açıklarında korsanlar tarafından ele geçirilmişti. 52 metrelik tankerin kaptanının Türk, 4 personelinin Hint ve 1'inin Libyalı olduğu belirtilmişti.



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