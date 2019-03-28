Türkiye'den hareket eden Palau bayraklı tankerin kaçırılması
Tankerdeki mürettebatın güvende ve sağlıklı olduğu bildirildi28 Mart 2019 Perşembe 11:14
ANKARA (AA) - Akdeniz'de Libya açıklarında kaçırılan Palau bayraklı "Elhiblu 1" tankerindeki mürettebatın güvende ve sağlıklı olduğu bildirildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, dün Libya açıklarında kaçırılan Palau bayraklı "Elhiblu 1" tankerindeki mürettebatın güvende ve sağlıklı olduğu belirtildi.
Tuzla'dan 22 Mart'ta hareket eden Palau bayraklı "Elhiblu 1" isimli tanker, dün akşam saatlerinde Libya açıklarında korsanlar tarafından ele geçirilmişti. 52 metrelik tankerin kaptanının Türk, 4 personelinin Hint ve 1'inin Libyalı olduğu belirtilmişti.
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