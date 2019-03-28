Türkiye'den hareket eden Palau bayraklı tankerin kaçırılması Libya açıklarında kaçırılan Palau bayraklı tanker "Elhiblu 1" Malta ordusunca kontrol altına alındı

ANKARA (AA) - Akdeniz'de Libya açıklarında kaçırılan Palau bayraklı "Elhiblu 1" tankeri Malta ordusu tarafından kontrol altına alındı. Malta ordusundan yapılan açıklamada, Akdeniz'de hızlı bot kullanan korsanlar tarafından kaçırılan tankerin düzenlenen operasyonla ele geçirildiği bildirildi. Tuzla'dan 22 Mart'ta hareket eden Palau bayraklı "Elhiblu 1" isimli tanker, dün akşam saatlerinde Libya açıklarında korsanlar tarafından ele geçirilmişti. 52 metrelik tankerin kaptanının Türk, 4 personelinin Hint ve 1'inin Libyalı olduğu öğrenildi.

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