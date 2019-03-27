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Türkiye'den hareket eden Palau bayraklı tankerin kaçırılması

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini:- "İtalya'ya kesinlikle girmeyecekler. Artık ilk yardım kurumu değiliz. İtalya'yı teleskopla göreceklerini biliyorlar"

27 Mart 2019 Çarşamba 21:47
Türkiye'den hareket eden Palau bayraklı tankerin kaçırılması

MADRİD (AA) - İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Türkiye'den hareket eden Palau bayraklı tankerin Libya'da kaçırılmasıyla ilgili olarak, geminin İtalya'ya gelmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

Salvini, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İtalya'ya kesinlikle girmeyecekler. Artık ilk yardım kurumu değiliz. İtalya'yı teleskopla göreceklerini biliyorlar." dedi.

Olayın açık denizlerdeki ilk korsan eylem olduğunu belirten Salvini, "Göçmenler, Libya kıyılarından 6 mil açıkta bulunan ticari gemiyi kaçırdılar." ifadesini kullandı.

"Mediterranea Saving Humans" adlı İtalyan sivil toplum kuruluşundan yapılan açıklamada ise tankerdeki söz konusu düzensiz göçmenlerin bir Avrupa ülkesi kıyılarına çıkarılmaları çağrısında bulundu.

Açıklamada, olayın yakından takip edildiği ve "El Hiblu 1" adlı tankerde 108 düzensiz göçmenin bulunduğu belirtildi.

Cenevre Sözleşmesinin 33. maddesinin çok açık olduğunu vurgulayan İtalyan sivil toplum kuruluşu, bu sözleşmenin altına imza atan devletlerin "mültecilerin hayat ve özgürlüklerinin tehdit altında olduğu bir bölgeye gönderilmelerini isteyemeyeceğini" savundu.

Açıklamada, "Gemide Libya'daki toplama kamplarından kaçan 108 kişi var. Kurtarmaya karşı çıkan ve geminin mültecileri Libya limanına teslim etmesini talep eden hükümetler insanlık dışı bir eylemde bulundukları gibi suç da işliyorlar. Avrupa kurumlarına, Libya'daki toplama kamplarından kaçan kişilere yardım etmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesi yer aldı.

Tuzla'dan 22 Mart'ta hareket eden ve içinde 6 mürettebat bulunan Palau bayraklı 52 metre boyundaki "El Hiblu 1" isimli tanker, bugün Libya açıklarında hızlı bot kullanan korsanlar tarafından kaçırılmıştı.

Tankerin kaptanının Türk, 4 personelinin Hint ve birinin de Libyalı olduğu öğrenilirken, Libya Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir savaş gemisinin kaçırılan tankere müdahale için hareket ettiği bilgisi alınmıştı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 21:47
  1. Akdeniz'de düzensiz göçmen sorunu
  2. İtalya
  3. İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini
  4. Türk ticari gemisi

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