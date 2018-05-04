Türkiye'den gördüler! Fransa'dan sonra Almanya da o uygulamaya başladı

İskoçya'da alkole yapılan zam dolayısıyla gençler arasında alkol kullanımının azaldığına dikkat çeken Alman Bağımlılık Sorunları Merkezi Müdürü Raphael Gassmann, alkol fiyatları ne kadar düşük olursa o derece tüketildiğini tespit ettiklerini ve bundan dolayı da Federal Hükümet Uyuşturucu Komisyonundan alkol fiyatlarının arttırılmasını istediklerini belirtti.



BİR AN ÖNCE FİYATI ARTTIRILMALI



Alkol ve alkole bağlı rahatsızlıkların tedavisinin hastalık kasalarını zorladığını açıklayan AOK Hastalık Kasası Uzmanı Kai Kolpatzik de alkolün "yüksek tüketim ülkelerinden" biri olduğunu dikkati çekerek, bir an önce alkollü içeceklerin fiyatlarının arttırılması gerektiğini söyledi.