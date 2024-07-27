Türkiye’den gönderilen sebzelerde tespit edildi! Ürünler iade edildi, vatandaşlar 'inşallah biz yemeyiz' diyor
Türkiye'den Bulgaristan'a ihraç edilen biberlerde 45 kat yüksek oranda formetanate maddesi tespit edildi. Vatandaşlar 'inşallah biz yemeyiz' yorumları yapmaya başladı.
Son dönemde Türkiye'den yurtdışına gönderilen biber, limon, kayısı ve bazı ürünlerde insan sağlığına zarar verebilecek maddeler tespit edilmeye başlandı.
Türkiye'den Bulgaristan'a gönderilen biberlerde geçtiğimiz günlerde tespit edilen sorun tekrarladı.
Inside Eat'ın haberine göre, Bulgaristan'a ihraç edilmek istenen taze biberler sınırdan dönmeye devam ediyor. Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Uyarı Sistemi RASFF'ten yapılan; 2024.5664 nolu duyuruda 38 kat, 2024.5675 nolu duyuruda ise 45 kat yüksek oranda formetanate maddesine rastlandığı açıklandı.
Vatandaşlar ürünlerin iç piyasaya sürülmesinden endişe duysa da biberlerin imha edileceği ifade ediliyor.
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