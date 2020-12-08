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Gündem Türkiye'den gemimize el koyan Hafter'e gözdağı: Ağır sonuçları olur
Gündem

Türkiye'den gemimize el koyan Hafter'e gözdağı: Ağır sonuçları olur

İçerisinde Türk mürettebatın da yer aldığı Jamaika bayraklı geminin Hafter'e bağlı güçler tarafından alıkonulması hakkında açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, "Geminin planlı seferine yeniden başlamasını sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır. Libya'da Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun ağır sonuçları olacağını hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 19:41:00 - 2020-12-08 19:46:31
Türkiye'den gemimize el koyan Hafter'e gözdağı: Ağır sonuçları olur

Libya'nın Marsa Susa açıklarında durdurulan ve para cezası uygulanan Jamaika bandıralı ticari kargo gemisi Mabrouka hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bir Türk şirketinin işletmeciliğini yaptığı, Türk mürettebatı da bulunan Jamaika bayraklı Mabrooka adlı geminin Libya'nın Marsa Susa kenti açıklarında darbeci Hafter'e bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu tarafından durdurulduğu, gemiye para cezası uygulandığı ve geminin mürettebatıyla birlikte alıkonduğu öğrenilmiştir. Bu uygulamayı kuvvetle kınıyoruz. Geminin planlı seferine yeniden başlamasını sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır.

'Sonuçları ağır olur'

Libya'da Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde Libyalı kardeşlerimiz arasında siyasi sürecin ilerletildiği bir dönemde dahi Hafter ve milisleri mütecaviz tutumlarını devam ettirmektedir. Libya'da Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun ağır sonuçları olacağını ve bu unsurları meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz."

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