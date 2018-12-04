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Türkiye'den Gazze'ye ilaç yardımı

Türk Kızılayınca yollanan ilaçları taşıyan tırlar Gazze'ye ulaştı

04 Aralık 2018 Salı 01:36
Türkiye'den Gazze'ye ilaç yardımı

GAZZE (AA) - Türk Kızılayınca Gazze'ye yollanan ilaçları taşıyan tırlar, kentin güneyindeki Kerem Ebu Salim Kapısı'ndan giriş yaptı.

Kerem Ebu Salim kapısındaki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türk Kızılayı tarafından yollanan ilaçları taşıyan tırlar, akşam saatlerinde Gazze'ye ulaştı.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık başkanlığında bir heyet ise yardımları ulaştırmak üzere dün Gazze'ye gelmişti. Heyetin ulaşmasının ardından AA muhabirine açıklama yapan Kınık, Gazze'ye ulaştırılan ilaç yardımının 8,5 ton olduğunu söylemişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada kentte sağlık sektörünün çökmek üzere olduğu uyarısı yaparak acil yardım çağrısında bulunmuştu.

Türk Kızılayı geçen Mayıs'ta da Gazze'ye ilaç ve sağlık malzemesi yardımında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 01:36
  1. Gazze
  2. İlaç Yardımı
  3. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık
  4. türkiye

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