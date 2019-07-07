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Türkiye'den Gazne ve Kabil'deki terör saldırılarına kınama

07 Temmuz 2019 Pazar 21:27
Türkiye'den Gazne ve Kabil'deki terör saldırılarına kınama

ANKARA (AA) - Türkiye, Afganistan'ın Gazne vilayetinde bugün ve başkent Kabil'de geçen hafta meydana gelen terör saldırılarını kınayarak Afgan halkına başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin terörizmle mücadelede Afganistan'ın yanında yer almayı sürdüreceği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Afganistan'da barış sağlanması için ilgili tarafların görüşmelerinin yoğunlaştığı bu dönemde, son olarak geçen hafta Kabil'de ve bugün Gazne'de meydana gelen terör saldırılarında çok sayıda kişinin ölmesinden ve yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz. Okullarda eğitim gören masum çocukların da hayatlarını kaybetmelerine yol açan bu terör eylemlerini şiddetle kınıyor, kardeş Afganistan halkına başsağlığı diliyoruz."

Afganistan'ın Gazne vilayetinde Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 12 kişi ölmüş, 179 kişi yaralanmıştı.



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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 21:27
  1. Afganistan
  2. Dışişleri Bakanlığı
  3. Gazne
  4. Kabil
  5. türkiye

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