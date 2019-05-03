Türkiye'den Gambiya polisine eğitim

BANJUL (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanan Gambiya polisine eğitim verdi. Türk emniyet görevlileri tarafından, başkent Banjul'da 15 Nisan ile 2 Mayıs tarihleri arasında verilen özel eğitime Gambiya polis teşkilatından 30 personel katıldı. Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi İsmail Sefa Yüceer, eğitimin sonunda düzenlenen sertifika töreninde yaptığı konuşmada, Türk ve Gambiya polisi arasındaki ortaklığın yararlı olduğunu belirterek, "Türk polisini diğer polislerden farklı kılan, karşılaştıkları çeşitli zorluklardır. Türk emniyetinin tüm birimleri, her türlü zorluğun altından kalkmaya her zaman hazır." dedi. Gambiya İçişleri Bakanlığı Özel Danışmanı Yankuba Sonko da Türkiye'nin 20 yılı aşkın süredir Gambiya'nın güvenlik güçlerinin kapasitelerini geliştirmede yardımcı olduğunu kaydetti. İTT Genel Sekreterliği Sözcüsü Omar Sey, Türkiye'nin Gambiya'ya verdiği desteklerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.