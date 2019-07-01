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Türkiye'den Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah'a tebrik

Dışişleri Bakanlığı:- "İlk turda yeterli oyu alarak yeniden seçilen Irina Vlah'ı tebrik ediyoruz"- "Seçim sonuçlarının Gagauz soydaşlarımız ve dost Moldova halkı için hayırlı olmasını diliyoruz"

01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:33
Türkiye'den Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah'a tebrik

ANKARA (AA) - Türkiye, Gagauz Özerk Yeri Başkanlığına yeniden seçilen Irina Vlah'ı tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, pazar günü yapılan başkanlık seçimlerinin demokratik bir ortamda gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Başkanlığa yeniden seçilen Vlah'ın tebrik edildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Moldova Cumhuriyeti Gagauz Özerk Yeri Başkanlık seçimlerinin 30 Haziran 2019 tarihinde demokratik bir ortamda, sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyuyoruz. İlk turda yeterli oyu alarak Gagauz Özerk Yeri halkının iradesi doğrultusunda Başkan olarak yeniden seçilen Sayın Irina Vlah'ı tebrik ediyoruz. Seçim sonuçlarının Gagauz soydaşlarımız ve dost Moldova halkı için hayırlı olmasını diliyoruz. Türkiye her zaman olduğu gibi, soydaşlarımızın refah ve çıkarları istikametinde Gagauz Özerk Yeri makamları ile Moldova'nın toprak bütünlüğü temelinde iş birliğini sürdürecektir."

- Vlah yüzde 91 oy aldı

Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde başkanlık seçimlerinde Vlah, kesin olmayan resmi sonuçlara göre oyların yüzde 91,93'ünü alarak başkanlık yarışını kazandı.

Adaylardan Gagauz Özerk Yeri Meclisi "Halk Topluşu" üyesi Sergey Çimpoeş yüzde 7,27 oyla ikinci sırada gelirken, Gagauz Halkı Harekatı lideri İvan Burgucu yüzde 0,89 ve eski Moldova Demokrat Partisi (PDM) üyesi Dmitriy Monol yüzde 0,64 oy aldı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:33
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