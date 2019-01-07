Türkiye'den Gabon'daki darbe girişimine kınama
Dışişleri Bakanlığı:- "Türkiye seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik tüm teşebbüslerin karşısındadır"07 Ocak 2019 Pazartesi 20:11
ANKARA (AA) - Türkiye, Gabon'daki darbe girişimini kınayarak, seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik girişimlerin karşısında olduğunu bildirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Gabon'da bu sabah meydana gelen darbe girişimini kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.
"Türkiye seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik tüm teşebbüslerin karşısındadır." denilen açıklamada, bu ülkedeki huzur ve istikrarın korunmasına verilen önemin altı çizildi.
Afrika ülkesi Gabon'da bu sabah ulusal radyoyu ele geçiren bir grup asker, darbe girişiminde bulunmuştu.
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