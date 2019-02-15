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Çavuşoğlu'ndan çok net mesaj: Öyle de böyle de temizleyeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda nasıl teröristleri temizlediysek DEAŞ, PKK, YPG, El Nusra fark etmez terörist teröristtir. Bundan sonra da sınırımızın ötesindeki YPG, PKK teröristlerini temizleyeceğiz. Öyle de böyle de temizleyeceğiz. Bunun kaçarı, alternatifi yoktur." açıklamasında bulundu.

15 Şubat 2019 Cuma 15:39
Çavuşoğlu'ndan çok net mesaj: Öyle de böyle de temizleyeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda nasıl teröristleri temizlediysek DEAŞ, PKK, YPG, El Nusra fark etmez terörist teröristtir. Bundan sonra da sınırımızın ötesindeki YPG, PKK teröristlerini temizleyeceğiz. Öyle de böyle de temizleyeceğiz. Bunun kaçarı, alternatifi yoktur" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:39
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Dışişleri Bakanlığı

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