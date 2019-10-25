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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusu açıklaması: Şu an kontrolümüz altında

Fırat’ın doğusuna ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Yaklaşık 480 kilometrelik alanın 120 kilometresi şu anda kontrolümüz altında bulunmaktadır." dedi.

25 Ekim 2019 Cuma 12:16
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusu açıklaması: Şu an kontrolümüz altında

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Barış Pınarı Harekâtı'nın ABD ve Rusya ile varılan mutabakat sonucunda başarıyla sonuçlandığını söyledi. Oktay, "Fırat'ın doğusundaki yaklaşık 480 kilometrelik alanın 120 kilometresi, şu anda kontrolümüz altındadır. Kalan kısmının kontrol altında tutulması hususunda da Rusya ile mutabakata varmış durumdayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara'da Küresel Gazeteciler Konseyi'nce gerçekleştirilen 21'inci Rus Medya Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Oktay, Türk- Rus ilişkilerinin her iki ülke için olduğu kadar dünya siyaseti için de her dönem büyük önem taşıdığını söyledi. Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğüne her zaman saygı duyduğunu belirten Oktay, "Türkiye, Rusya ve İran'ın desteğiyle İdlib'de oluşturulan sükunet ortamı sayesinde yüz binlerce insanın hayatı kurtulmuş ve yeni göç dalgasının önüne geçilmiştir. Türkiye'nin hem Fırat'ın batısında hem de doğusunda teröre karşı verdiği mücadele de kendi çıkarlarımızın gerektirdiği bir tercih değil bölge istikrarı için hayati bir zorunluluktur" diye konuştu.

Türkiye'de bulunan 4 milyonu aşkın sığınmacının evlerine dönüşlerinin, Suriye'nin yeniden huzura, güvene ve istikrara kavuşturulmasıyla mümkün olduğunu belirten Oktay, "PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin Suriye krizini ülkemize taşıma gayretleri ve sınır güvenliğimiz konusunda taşıdığımız hassasiyet, bizi bu meselede sahada fiilen var olmaya mecbur etmiştir. Bu doğrultuda gerçekleşen 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatlarıyla Türkiye, Suriye krizinin başlangıcından bu yana ilmek ilmek dokunan terör yanlısı oyunları bozmuştur. Bu bölgelerde güvenli hale getirilen kısımlara dönen sığınmacılar şimdi kendi topraklarında huzur içinde hayatlarına devam etmektedir" dedi.

"Rusya ile mutabakata varmış durumdayız"

'Barış Pınarı Harekâtı'nın ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlar sonucu başarıyla sonuçlandığını belirten Oktay, şöyle konuştu:

"911 kilometre uzunluğunda sınırımız olan bölgede kimse, 40 yıldır asker, sivil demeden vatandaşımızın canına kıyan katil bir örgütün palazlanmasına izin vermemizi bekleyemez. Burada oluşturulmaya çalışılan, terör koridoruna karşı çıkmak en doğal hakkımızdır ve bu hakkımızı hem masada hem sahada savunmaya devam ediyoruz. Şimdi Mehmetçiğimiz, Suriye Milli Ordusu ile birlikte harekat alanını tarayarak, geride bıraktıkları terör tuzaklarını etkisiz hale getirmektedir ve Fırat'ın doğusundaki yaklaşık 480 kilometrelik alanın 120 kilometresi şu anda kontrolümüz altında bulunmaktadır. Kalan kısmının kontrol altında tutulması hususunda da Rusya ile mutabakata varmış durumdayız."

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 12:16
  1. Ordu
  2. Ankara
  3. Fırat’ın doğusu
  4. Fuat Oktay
  5. Barış Pınarı Harekâtı

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