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Türkiye'den Filistinli mülteciler için 10 milyon dolar taahhüdü

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu:- "2019'daki katkılarımız kapsamında BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) 10 milyon dolar aktaracağımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatının Vakıf Fonu'na da 1 milyon dolar ayıracağız"- "Güvenilir bir barış süreci olmadan, sürekli bir insani çözüm olmayacaktır. İşgal, abluka ve devam eden şiddet karşısında, UNRWA'nın hayati hizmetlerini muhafaza etmek son derece önemlidir"- UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbuhl:- "Sizlere, 2018'de oluşturduğumuz pozitif dinamiği sürdürme çağrısı yapıyorum. Eğer her bir ortağımız ve donör geçen yılki katkısının seviyesini korursa, mali açığımızı kapatırız"

25 Haziran 2019 Salı 20:37
Türkiye'den Filistinli mülteciler için 10 milyon dolar taahhüdü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına, (UNRWA) 10 milyon dolar aktaracağını duyurdu.

Sinirlioğlu, UNRWA'ya destek amacıyla BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "yardım taahhüdü" konferansında konuştu.

UNRWA için geçen yılın olağanüstü zorlu bir yıl olmasının yanı sıra BM ajansının ayakta kalması için de önemli destekler aldığı bir dönem olduğuna dikkati çeken Sinirlioğlu, Türkiye'nin, UNRWA Danışma Komisyonu Başkanlığı döneminde ajansın bütçe açığını giderme amaçlı çalışmalarını anlattı.

Sinirlioğlu, Türkiye'nin UNRWA'ya katkılarını son iki yılda 10 kat arttırdığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"2019'daki katkılarımız kapsamında, UNRWA'ya 10 milyon dolar (57 milyon 933 bin Türk lirası) aktaracağımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatının Vakıf Fonu'na da 1 milyon dolar ayıracağız. İnsani yardım ve kalkınma makamlarımızın desteğimizin hangi alanlarda ve hangi yeniden inşa projelerine olacağını belirleme çalışmaları sürüyor."

- Sinirlioğlu'ndan barış süreci çağrısı

Orta Doğu'daki geniş çaplı çatışmaların, büyük insani sonuçları olduğunu kaydeden Sinirlioğlu, "Güvenilir bir barış süreci olmadan, sürekli bir insani çözüm olmayacaktır. İşgal, abluka ve devam eden şiddet karşısında, UNRWA'nın hayati hizmetlerini muhafaza etmek son derece önemlidir." görüşünü paylaştı.

Sinirlioğlu, UNRWA'nın fonunun gönüllü bağışlarla sağlandığını ve mali durumunun alarm verdiğini belirterek, "Uluslararası toplumu, (UNRWA'ya) siyasi ve mali desteğini artırmaya ve pekiştirmeye çağırıyoruz." dedi.

Filistin'de net ve güçlü bir çözüme ulaşılana kadar UNRWA'nın rolünün hayati önemde olduğunu, çatışma sonucu ortaya çıkan bu ajansın çözümün de bir parçası olduğunu vurgulayan Sinirlioğlu, "Sahadaki acımasız gelişmeler ışığında, ajansın yetkisini genişletme kararlığımız kati suretle devam etmektedir. UNRWA'nın yetkisi ve işlevleri barışa, güvenliğe ver sürdürülebilir kalkınmaya bir yatırım arz ettiğinden, bu (kararlılık) bizim ortak insanlığımızdan doğan bir görevdir." ifadelerini kullandı.

- Ülkelere desteklerini sürdürme çağrısı

UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbuhl de konferansta yaptığı konuşmada, ajansın zor bir dönemden geçmesine rağmen geçen yıl sağlanan fonlarla ayakta durmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Sizin yaptığınız katkıların hayati önemi var. Yarım milyondan fazla çocuk zamanında okuluna döndüğünde, fonlarınızla nelere imkan tanıdığınızın soyut bir tarafı kalmıyor." diye konuştu.

Ajansın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da mali açığı kapatmak için 1,2 milyar dolara ihtiyacı olduğunu belirten Krahenbuhl, "Sizlere, 2018'de oluşturduğumuz pozitif dinamiği sürdürme çağrısı yapıyorum. Eğer her bir ortağımız ve donör geçen yılki katkısının seviyesini korursa, mali açığımızı kapatırız." dedi.


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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 20:37
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