Türkiye'den Facebook'a soruşturma

Cambridge Analytica skandalıyla zor günler yaşayan Facebook’a bir darbe de Türkiye’den geldi. Türkiye’de 43 milyon takipçisi bulunan Facebook hakkında daha önce ön inceleme başlatan Kişisel Verileri Koruma Kurumu, “veri güvenliği ihlali” iddiaları üzerine soruşturmayı genişletme kararı aldı. 7 Nisan 2016’da yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kurulan ve 12 Ocak 2017’de görevine başlayan kurum gelen şikayet üzerine soruşturma açabiliyor. Veri güvenliğinin son derece önemli olduğunu belirten Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Başkanı Faruk Bilir “Facebook’un, veri sorumlusu olarak Türk vatandaşlarına ait kişisel verileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun işleyip işlemediği, veri işleme konusunda vatandaşları yeterince bilgilendirip bilgilendirmediğiyle ilgili daha önceden ön inceleme başlatılmıştı. Ancak son günlerde basına yansıyan Facebook’la ilgili bazı yeni veri güvenliği ihlali iddiaları nedeniyle söz konusu incelemenin kapsamı bu iddiaları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Türk vatandaşlarının kişisel verilerinin siber ortamlarda korunması ve güvenliğinin sağlanması için gerekli çalışmalar Kişisel Verileri Koruma Kurulunca hassasiyetle yürütülmektedir” dedi.



Konunun takipçisi olduklarını vurgulayan Bilir, herhangi bir veri işleme usulsüzlüğü veya veri istismarı tespit edildiğinde gerekli yaptırımların uygulanacağını kaydetti. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kanun hükümleri gereğince hukuka uygun olmayan veri işleme faaliyeti tespit etmesi durumunda idari para cezası, Türkiye’deki veri işleme faaliyetlerinin durdurulması gibi işlem ve yaptırımlar uygulayabiliyor.